Sur les Champs Elysées, cet hiver, on glamourise la sobriété énergétique. Le maître-mot des nouvelles illuminations, dévoilées ce jeudi, sera « Sobrillance ». « Une contraction de sobriété et de brillance », détaille Marc-Antoine Jamet, président du Comité Champs-Elysées. « On s’est demandé si la plus belle avenue du monde devait aussi être la plus sobre », explique-t-il, avant d’ajouter que l’avenue se devait d’être « magnifique » à l’approche des fêtes de fin d’année.

Après avoir été éclairée pendant trois hivers par des LED rouges, qui en ont laissé plus d’un perplexe, l’avenue « renoue avec ce qu’on connaît », précise-t-il. Ses nouvelles illuminations seront plus traditionnelles, de couleur dorée et champagne. « On ne pouvait pas arriver en 2020, ou en 2021, avec de nouvelles illuminations comme si tout allait bien, au vu de la situation dans le pays », justifie-t-il. Ce sera bientôt chose faite, pour un coût de près d’un million d’euros.

Un système de pilotage intelligent

Il y aura tout de même des nouveautés. Le Comité travaille avec Blachere Illumination, qui conçoit des illuminations écoresponsables, pour créer des décorations « inventives ». Les nouvelles illuminations répondent à un système de pilotage intelligent. « C’est la première fois qu’on peut programmer plusieurs scénarios, en utilisant des réseaux séparés », détaille Johan Hugues, codirecteur général de Blachere Illumination. Les LED, réparties sur les 400 arbres de l’avenue, produiront ainsi une « symphonie lumineuse qui donnera du rythme à l’avenue à la tombée de la nuit », avance-t-il.

« Peu importe le moment où vous venez sur l’avenue, ce ne sera pas le même scénario que la fois précédente », affirme Johan Hugues. Ce dernier changera toutes les cinq minutes, alternant surtout entre scintillement et lumière dorée. « Le scintillement, c’est évidemment un clin d’œil à la grande Dame de fer », précise Marc-Antoine Jamet. Le président du Comité, estime que l’avenue ne doit pas « seulement être un lieu public, mais aussi un endroit qui rassemble, un spectacle ». Blachere Illumination travaille également à la mise en place d’un jeu de couleurs.





Le public pourra découvrir ces illuminations dès le 20 novembre, lors de la cérémonie d’inauguration. Cette année, c’est l’acteur Tahar Rahim qui se tiendra aux côtés d’Anne Hidalgo pour allumer les nouvelles illuminations.