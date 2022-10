Une opération d’évacuation et de mise à l’abri de migrants a eu lieu ce jeudi matin sous le pont du métro La Chapelle à Paris, a appris 20 Minutes de sources concordantes. Environ 500 personnes étaient présentes depuis le 28 septembre dans ce campement formé à la suite de l’évacuation d’un campement porte de pantin, selon l’association Utopia 56, voire 700 personnes, selon France Terre d’asile interrogé par BFM TV. Mais ce jour-là la foule était plus nombreuse encore, près de 1.000 personnes selon plusieurs associations sur place. « Il y avait plus de monde ce matin », confirme Utopia 56.

L’évacuation a commencé vers 7 heures selon Utopia 56 qui a observé un gros dispositif policier. « Il n’y avait pas de violences à proprement parler, mais des mouvements de foule provoqués par la panique. Ils ont séparé les gens qui ont des rendez-vous médicaux et qui ne peuvent pas quitter Paris dans les jours à venir, et les autres », rapporte l’association d’aide aux migrants et migrantes.

« Le dispositif était sous-dimensionné »

Huit sont déjà partis en région, selon Médecins du monde. Entre 300 et 450 personnes restent sans solution d’hébergement, selon Médecins du monde et Utopia 56. « Le dispositif était sous-dimensionné », regrette un porte parole de Médecins du Monde présent sur place, qui indique que « l’opération s’est terminée avec interdiction de se réinstaller sur le lieu ».

Les personnes évacuées étaient majoritairement originaires d’Afghanistan selon Utopia 56, également d’Afrique. Plusieurs associations étaient sur place, dont Médecins du monde, Paris d’exil, France Terre d’Asile et Tendre la main.