Situation exceptionnelle mais très gros travaux à prévoir. Voici comment une agence immobilière décrirait l’immeuble du 1-3, quai de Metz, dans le 19e arrondissement de Paris. Situé à l’intersection du canal de Saint-Denis et du canal de l’Ourcq, ce bâtiment de huit étages à loyers modérés et appartenant depuis 1987 au groupe privé 3F offre une vue très agréable sur le parc de La Villette. Enfin, ça, c’est quand les volets ne sont pas bloqués.

C’est ce qui est arrivé à Linda, comme d’ailleurs à plusieurs autres locataires, qui habite depuis 2017 un deux-pièces au 3e étage. « Les volets se sont bloqués en 2018, raconte-t-elle. On a passé tout le confinement avec les volets fermés et juste une bouteille d’eau pour les maintenir un peu ouverts. Et à chaque fois qu’il y a eu une intervention, un mois plus tard, ils se bloquaient à nouveau. » Et en cas de chaleur, impossible de ventiler, alors même que, datant de 1970, « les logements sont très mal isolés ». Mais s’il n’y avait que les volets. Des boursouflures d’humidité sont apparues en 2018 dans sa cuisine, sur le mur entourant la colonne d’eau. Dans la salle de bains, la peinture s’écaille sur tout un pan de mur tandis que dans les toilettes, le mur s’est carrément enfoncé sous l’effet de l’humidité. « Je n’en peux plus d’ici », souffle Linda, qui ne cache pas son envie de trouver un logement ailleurs.





En raison de l'humidité, la peinture s'écaille dans la salle de bains de Linda. - G. Novello

L’humidité, la famille Kaoutar, qui habite un appartement au 1er étage, au bout du couloir, y est confrontée depuis des années. A ce niveau, ce n’est même plus de l’humidité, c’est carrément de l’eau. « En 2005, c’était tellement inondé qu’on a appelé les pompiers », se rappelle la mère, Fatima. « On a carrément dormi dans le couloir », ajoute sa fille. Pour le dernier dégât des eaux en date, celle-ci n’était pas présente et comme sa mère est malvoyante, elle a eu du mal à se rendre compte de l’étendue des dégâts. « Je sentais que ça faisait "floc floc" mais comme je vois très mal, je n’ai pas pu intervenir », témoigne Fatima. Et il suffit de marcher sur le parquet pour sentir les ondulations causées par l’eau.

Plus d’eau dans la cuisine

Comme les fuites venaient de la colonne d’eau desservant la cuisine, celle-ci a été coupée en attendant les travaux pour la remplacer. « On n’a plus d’eau dans la cuisine, ni d’eau pour le lave-linge », témoigne Fatima. La famille utilise désormais un seau pour alimenter la cuisine depuis la salle de bains. Et pour le linge, c’est direction la laverie. C’est l’occasion de croiser les locataires des étages supérieurs, privés d’eau également, mais c’est surtout un surcoût de 35 euros par semaine selon les estimations d’une mère de deux enfants.

Les travaux de remplacement de la colonne d’eau ont débuté dans un appartement situé plus haut. Un énorme trou a été percé dans la cuisine, le bloc de l’évier a disparu et des débris jonchent le sol de la cuisine. « Les ouvriers sont partis en nous disant : "Je vous l’ai laissée propre" », témoigne la locataire qui est allée récupérer son bloc-évier dans le couloir où il avait été abandonné. En attendant, elle n’a plus que le lavabo de la salle de bains. D’autres locataires ont bien de l’eau dans leur cuisine, mais elle ne refroidit jamais. « Je n’ai jamais eu d’eau froide en sept ans que je suis ici », témoigne une habitante. Souad, confrontée au même problème, a bien tenté d’en savoir plus : « Ils nous ont dit que la canalisation d’eau froide était accolée à celle de l’eau chaude et qu’ils ne pouvaient rien faire sauf à tout casser. »





La cuisine après les travaux pour changer la colonne d'eau, avec à droite l'arrivée d'eau pour l'évier. - G. Novello

Mais tous ces problèmes ne sont au final que des broutilles comparées à ce qui est tombé sur la tête des locataires quand le groupe 3F a décidé d’ajouter deux niveaux au 1-3, quai de Metz. « Grâce à cela, on crée 13 nouveaux logements sociaux à Paris où le foncier est extrêmement rare ainsi que 7 autres au 9-11, quai de Metz, grâce à l’aménagement des combles du dernier étage, explique le bailleur. En tout, ce sont 20 familles en attente de logement social qui pourront être logées. »

Des travaux en cours depuis 2019

Le permis de construire a été déposé en 2018 et les travaux ont commencé courant 2019. « On a été embêté par le Covid-19, puis on a eu des problèmes de pénurie de matériaux ce qui fait que les travaux devraient se terminer en mars prochain alors qu’on avait tablé sur l’été dernier, se justifie 3F. Et c’est sûr que faire un chantier sur un milieu occupé, ça crée des nuisances et des difficultés. » C’est peu de le dire.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





D’abord, en raison des travaux, les locataires du 8e ont été relogés, de manière définitive ou provisoire, soit dans l’immeuble, soit dans d’autres bâtiments du groupe 3F. Il a aussi fallu modifier les deux cages d’ascenseur pour leur permettre d’atteindre les nouveaux étages. Les ascenseurs sont donc fermés l’un à la suite de l’autre, sauf que l’un dessert les étages impairs et l’autre les étages pairs. Aujourd’hui, seul ce dernier fonctionne et pour les locataires à mobilité réduite des étages impairs, c’est tout de suite la galère.

Une averse dans l’immeuble

Mais « le seau d’eau qui a fait déborder le vase », comme aime le dire Souad, s’est déroulé il y a une quinzaine de jours. Et c’est Joël, locataire du 8e, qui raconte : « Ils ont cassé la dalle de la terrasse mais ils n’ont pas fait l’étanchéité au fur et à mesure. Ils ont mal bâché et comme il a plu, il y a eu énormément d’infiltrations. » Au 8e étage, les habitants ont filmé l’eau dégouliner du plafond et tomber dans des sacs-poubelle et une benne apportés par le gardien. Evidemment, cela n’a pas suffi à arrêter l’eau qui s’est frayé un chemin jusqu’au 7e étage.





AU 8e étage, plusieurs jours après les averses, il reste des traces d'eau au sol. - G. Novello

« Deux logements de ce niveau ont été très impactés et on a tout de suite agi en leur proposant un relogement », explique 3F. C’est le cas d’un locataire qui, pendant quatre jours et quatre nuits, a vu de l’eau goutter sur son compteur électrique et qui vit à présent « dans les cartons » à un étage inférieur. Au 7e étage, Rose, sous dialyse, a eu le même type d’écoulement sur son compteur, la privant d’électricité pendant une semaine. Pour maintenir allumé son réfrigérateur, elle l’a branché via une rallonge à une prise dans le couloir mais en laissant sa porte d’entrée ouverte H24. Joël escompte bien que 3F refera son appartement du 8e qui a été dévasté par les eaux. En tout cas, il ne retrouvera pas ses rideaux qui ont été utilisés par les ouvriers pour éponger les flaques d’eau.

Le doux bruit des marteaux-piqueurs

En sus des infiltrations, les locataires doivent aussi supporter les marteaux-piqueurs qui cassent la terrasse. « C’est en continu de 8 heures, parfois avant, à 17 heures, voire plus tard avec juste une pause pour le déjeuner », précise Souad qui a enregistré les nuisances sur son téléphone. Qui plus est, selon elle, depuis les travaux « des fissures sont apparues sur les murs et sur les piliers dans le garage ». Aux étages, au bout du couloir unique, une fissure large d’au moins trois millimètres encadre le mur du fond.

A bout, les locataires ont fait appel à un huissier pour venir constater les dégâts et mettre la pression sur le bailleur. De son côté, celui-ci assure « ne pas laisser les locataires à l’abandon », avoir fait « un geste financier via des remises sur loyers pour tous les locataires impactés par les travaux » et promet « un suivi plus poussé des problèmes de la résidence ». « Quand les demandes sont faites, elles sont réalisées, affirme 3F. Sur place, il y a des gardiens des gestionnaires. » Les habitants, eux, disent ne jamais voir les gestionnaires et que toutes leurs demandes sont renvoyées aux gardiens qui sont bien en peine de faire face. Enfin la mairie du 19e arrondissement dit suivre le dossier mais rappelle que son pouvoir d’intervention est limité par le fait qu’il s’agit d’un bailleur social privé, tandis qu’Ian Brossat, adjoint d’Anne Hidalgo en charge du Logement indique vouloir « solliciter le groupe 3F ».