Square Forceval, à la porte de La Villette, tout est calme désormais. Depuis l’évacuation le 5 octobre dernier, un gros dispositif policier a été mis en place. « 1.000 policiers seront déployés afin que ce campement ne se reconstitue pas ailleurs » avait promis le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Mais où sont les personnes qui fréquentaient ce lieu, les 400 à 600 consommateurs de drogue, notamment de crack, qui dormaient ici ou venaient s’approvisionner ?

Difficile à dire précisément. « Personne n’est en mesure de donner la répartition exacte, car le procédé était assez chaotique, explique Abdou Lahad Ndiaye, directeur adjoint d’Oppelia Charonne, un organisme qui accueille des usagers de drogue. Cela a généré plusieurs mouvements, de retour vers les structures [de soin et d’accueil] pour se reposer. Mais les gens ressortent pour consommer dehors. Il y a eu des mouvements vers des solutions de débrouille, certains sont retournés chez eux. D’autres sont partis d’Ile-de-France ou de Paris… » D’autres personnes encore ont été enfermées dans des centres de rétention administrative, une cinquantaine, selon la Cimade.

Dans les rues et dans les centres d’accueil

Dans les rues, beaucoup se retrouvent éparpillés entre le 18e et le 19e, par petits groupes. « Ils sont sur le boulevard Ney, boulevard Macdonald », estime Anne Guérin, qui gère pour le groupe SOS un hébergement spécialisé pour les usagers et usagères de drogue dans le 18e arrondissement. Un responsable d’association affirme les avoir vus vers la gare Saint-Lazare et à Bonne nouvelle. Un autre parle de Stalingrad et Jaurès. Charles Merlin, du collectif Mieux agir contre le crack, affirme aussi observer un attroupement allant parfois jusqu’à une centaine de personnes porte de la Chapelle, en face de l’espace de repos où ont été dirigés les consommateurs le jour de l’évacuation.

Car si les usagers se retrouvent pour une bonne partie dans la rue, l’évacuation a facilité le retour ou l’arrivée d’un certain nombre d’entre eux vers les structures d’accueil et de soin. L’espace de repos de la porte de la Chapelle est aujourd’hui « plein », affirme Léon Gomberoff, directeur de plusieurs centres de soin à Paris pour l’association Aurore. La fréquentation de cet espace est selon lui passée de 80 à 100 personnes par jour avant l’évacuation à environ 180 à 200 aujourd’hui. D’autres structures constatent une augmentation de leur activité, comme les sites du Nord-Est de l’association Charonne, le Sleep-In du groupe SOS dans le 18e, où viennent dormir quasi exclusivement d’anciens habitués de Forceval, ou encore la salle de consommation à moindre risque de Lariboisière, qui a vu les passages sur son lieu augmenter de 20 % après l’évacuation, un chiffre qui « continue à augmenter » selon son chef de service Jamel Lazic. « On n’a pas eu une augmentation de personnes différentes, mais des personnes qui passaient moins vont rester plus longtemps, et des personnes qu’on n’avait pas vues depuis un moment sont revenues », tient à préciser Jamel Lazic.

Une évacuation bénéfique ?

De là à dire que l’évacuation a été bénéfique pour la prise en charge des usagers et usagères de drogue, il y a un pas que tous les professionnels que nous avons interrogés ne sont pas prêts à franchir. « Je ne vois rien de positif dans l’évacuation telle qu’elle a été faite… Cette scène existe depuis un an, on pouvait organiser l’entrée dans le soin, ça aurait eu plus d’adhésions », regrette par exemple Abdou Lahad Ndiaye.

Léon Gomberoff fait entendre un son de cloche légèrement différent : « On n’est pas contre l’évacuation de Forceval. Trouver du crack est moins facile actuellement et cela permet de faire des pauses. Un site comme Forceval c’est une catastrophe de santé publique. » Mais le psychanalyste de formation reconnaît que l’évacuation « invisibilise » le problème.









Pas assez de lieux d’accueil

Pour les professionnelles et professionnels interviewés, les évacuations ne sont pas pleinement efficaces si les toxicomanes n’ont aucun point de chute. Or, aujourd’hui, tous les lieux d’accueil sont saturés. Le Sleep-in dans le 18e par exemple, un centre d’hébergement spécialisé pour le public de la drogue et qui nécessite une inscription préalable qui doit être renouvelée chaque jour, ouvre ses réservations à 14h30. « A 14h32 on est complets », indique Anne Guérin. Léon Gomberoff s’inquiète déjà de la fermeture en mars de l’espace de repos de la porte de la Chapelle : « La mairie va reprendre le site, car ils sont censés l’utiliser pour les Jeux olympiques », indique le directeur, pour lequel il faudrait non seulement garder cet espace, mais aussi en ouvrir un dans le 19e.

« Ce n’est pas possible de continuer à créer des lieux sans droits, où il n’y a pas de règles. Il y avait des tentes à Forceval avec des femmes qui étaient violentées tous les jours », tonne Léon Gomberoff. « On nous rétorque que la solution c’est l’abstinence. Mais il faut comprendre où en sont les gens et qu’il y a peu de places avec des lits de sevrage. Les délais d’attente très longs, avec des critères parfois compliqués : il faut une couverture maladie, des papiers… », complète Jamel Lazic.

Pour les associations, cette insuffisance a un impact direct aussi sur les riverains en plus des toxicomanes, car des personnes livrées à elles-mêmes consomment plus que des personnes prises en charge. Comme le résume Anne Guérin : « Tant qu’on ne prend pas soin des personnes, elles ne vont pas réduire leur consommation. »