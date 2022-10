Des galères en perspective pour les usagers de la Ligne J du Transilien. Dans un tweet publié mardi soir, la ligne annonce des suppressions de trains « entre Paris/Conflans-Sainte-Honorine, Pontoise, Mantes-La-Jolie, Gisors et Paris Ermont Eaubonne » du mercredi 26 au vendredi 28 octobre. Transilien SNCF annonce également « quelques suppressions » sans toutefois préciser le nombre.





⚠️Difficultés liées à un manque de personnel : du mercredi 26 au vendredi 28 octobre.



Prévoir quelques suppressions entre Paris / Conflans Ste Honorine, Pontoise, Mantes La Jolie, Gisors et Paris Ermont Eaubonne. — Ligne J (@LIGNEJ_SNCF) October 25, 2022



Cette réduction de l’offre de transports est liée à « un manque de conducteurs ou de personnel », précise Transilien. Une pénurie de personnels qui affecte la grande majorité des transporteurs en Ile-de-France et qui dure depuis plusieurs mois déjà. Pour Transilien, cette pénurie s’explique par « l’augmentation des absences (absence pour maladie, grèves locales…) qui impacte l’organisation », et par la crise du Covid-19 qui « a fortement perturbé ces deux dernières années […] le cycle de recrutement et de formation des conducteurs de trains, dont la formation dure 12 à 18 mois, qui a été fortement ralentie ».









Ça va mieux sur le RER C

Conséquence de quoi « toutes les lignes peuvent connaître des sujets temporaires d’organisation qui malheureusement impactent l’offre de transport ». Transilien précise toutefois que « certaines lignes peuvent être plus impactées que d’autres en fonction des départs en retraite, des mobilités, etc. Ce fut le cas du RER C au mois de septembre. C’est le cas sur la Ligne J. »

Mais l’entité de la SNCF se veut rassurante et affirme que cette pénurie est un « phénomène qui est temporaire, maîtrisé et très limité ». Selon elle, il ne manque qu’une cinquantaine de conducteurs sur les 2.650 conducteurs que compte Transilien en Ile-de-France. Mieux elle assure que « depuis le lundi 3 octobre, ce sont six trains supplémentaires par jour qui sont ajoutés sur le RER C ». En attendant un retour à la normale, les voyageurs de la Ligne J devront toutefois prendre leur mal en patience.