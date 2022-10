Les vacances ont commencé mais vous êtes déjà à court d’idées pour vous occuper ou occuper vos enfants (ah, s’ils pouvaient jouer tout seuls !) ? Pas de panique, 20 Minutes est là pour vous aider. Voici donc cinq activités à faire à Paris et en Ile-de-France en lien avec Halloween, pour être raccord avec l’actualité. Bon amusement !

Prenez vos jambes à votre cou avec le Trail de la peur

La course à pied aussi se met en mode Halloween. Et ça s’appelle le Trail de la peur, « un parcours nocturne non chronométré sur lequel les participants évolueront dans des univers paranormaux », décrit le communiqué de presse. Et pour renforcer l’atmosphère glaçante « des créatures nocturnes et maléfiques seront de la partie ». Trois distances sont proposées (3, 7 et 11 km) et la course peut « être réalisée en famille [et est] accessible dès l’âge de 10 ans ». Le parcours traversera l’île de Loisirs de Jablines-Annet (Seine-et-Marne).

Samedi 29 octobre, à partir de 19 heures. Plus d’infos ici.

A La Défense, une course d’orientation à vous glacer le sang

On a tous le souvenir des courses d’orientation de notre jeunesse en pleine forêt avec carte et boussole. Avec Zomb’in the dark, on garde le même équipement auquel on ajoute une lampe car la zone de jeu est l’ancien centre commercial Coupole de La Défense, désaffecté et plongé dans le noir ! L’objectif est de valider en une heure le maximum de balises réparties sur plus de 3.000 m². Sauf que ce serait trop simple ! Car des zombies, tapis dans l’ombre feront tout pour vous empêcher de mener à bien votre mission. Sueurs chaudes et froides garanties.

Les 28, 29, 30 et 31 octobre en soirée. Tarifs : à partir de 10 euros. Plus d’infos ici.









Un Cluedo géant plein de suspense

Qui n’a jamais rêvé de jouer au Cluedo grandeur nature ? C’est désormais possible le week-end du 28 au 30 octobre grâce à un partenariat entre l’éditeur Hasbro et Fever. « Cluedo Escape, l’Expérience - Les Dernières Heures du Docteur Lenoir est une expérience théâtrale immersive durant laquelle les participants pourront mener leur enquête dans un manoir situé en plein cœur de Paris tout en interagissant avec les différents personnages du jeu », résume le communiqué de presse. Il s’agira donc de récolter les indices permettant d’identifier l’assassin du Docteur Lenoir.

Les 28, 29 et 30 octobre. 72 avenue Marceau, 75008 Paris. Tarif : Gratuit. Réservation ici.

Le Musée de l’Illusion joue à vous faire peur

Tous les soirs, de 20 à 22 heures, le Musée de l’Illusion à Paris (1er arrondissement) vous propose les « Nocturnes de la Terreur ». « Les visiteurs frissonneront tout au long de leur visite avec un Musée entièrement revisité pour célébrer Halloween », promet le communiqué de presse. Et cette visite permettra de « découvrir pourquoi les yeux perçoivent des choses que le cerveau n’arrive pas à comprendre ».

Jusqu’au 6 novembre, de 20 à 22 heures. Musée de l’Illusion, 98 rue Saint-Denis, 75001 Paris. Tarifs : De 12 à 18 euros.





Les « Nocturnes de la Terreur », tous les soirs jusqu'au 6 novembre. - Musée de l'Illusion

Frissons et tensions au tournoi de poker à La Villette

D’habitude, on tire les cartes pour lire l’avenir. Cette fois-ci, ce sera pour savoir si on a un carré d’as. Si vous avez le cœur bien accroché et pas mal de sang-froid, rendez-vous à l’étape parisienne du Winamax Poker Tour qui se tient les 29 et 30 octobre à la Grande Halle de La Villette. Pour figurer parmi les 2.500 joueurs et joueuses présents, il faudra d’abord passer les qualifications en ligne. Enfin, précise le communiqué, « à l’issue des étapes live, une grande finale se tiendra en mars 2023 au Palais des Congrès » avec une récompense d’un million d’euros à la clé. Mais avant cela, apprenez à maîtriser votre poker face.

Plus d’infos ici