L’utilisation des drones dans la guerre en Ukraine montre combien ces derniers représentent une menace émergente. En une année, environ 250.000 drones survolent la France. « Tous ces drones ne représentent pas une menace, mais il y en a quand même de plus en plus et il faut être capable de les neutraliser », estime Thierry Bron, directeur de la lutte anti-drones de Thalès.

L’entreprise spécialisée dans l’aérospatiale, la défense, la sécurité s’est associé au CS Group pour développer des systèmes de protection déployable modulaire anti-drones (PARADE). Ces systèmes peuvent être déployés en moins de deux heures, et nécessitent une empreinte au sol inférieure à 120 mètres carrés. En déclenchant un brouilleur, qui interrompt le signal entre le drone et sa télécommande, l’opérateur PARADE peut neutraliser les menaces rapidement. « C’est l’affaire de minutes, voire de secondes », estime Eugène Cau, directeur de la lutte anti-drones au CS Group. Le système sera notamment utilisé pour sécuriser la Coupe du monde de rugby 2023.