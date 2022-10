20 Minutes a testé plusieurs visites au musée spécialement conçues pour bébé, à Paris ou proche banlieue, de quoi initier les bambins à l’art tout en s’amusant. En voici un petit résumé, et les détails pratiques.

Au Quai Branly, une visite contée avec Petit Ours

C’est notre visite préférée. En suivant la voix douce d’une comédienne qui chante tout du long, nous voici immergés dans une atmosphère de poésie, au musée du Quai Branly - Jacques-Chirac. On débute en traversant une rivière de mots, que les enfants sont invités à regarder. Et l’on suit Petit Ours, qui se « met en route sur le dos d’un caribou, en direction de la forêt ». En passant par des costumes à plumes, des sculptures de bois, des manteaux merveilleux, des totems magiques… « Ani couni chaounani, Ani couni chaounani », on aura encore longtemps en tête (comme bébé peut-être ?) le son du chant de la tribu des Arapahos au moment de quitter les lieux. A noter qu’il existe une visite contée avec « maman serpent », sur un autre thème.

De 0 à 3 ans. Jusqu’en mars 2023. Durée : 1 heure. Prochaines dates en octobre : 26 à 10 heures, 28 à 16 heures, 29 à 10 heures et 30 à 16 heures La variante avec « maman serpent » a lieu les 27 et 29 octobre à 10 heures et 16 heures Toutes les dates sur quaibranly.fr (et pour la variante c’est ici). 8 ou 14 euros. Gratuit pour les bébés.

Jouer au MAC VAL avec des gommettes au pied des œuvres

Tout au sud de Paris, pas très loin des arrêts Villejuif - Louis-Aragon et Porte de Choisy, le MAC VAL, le Musée d’Art contemporain du Val-de-Marne, propose une visite pétillante de couleurs dans le cadre de l’exposition Modern Lovers de Karine Bisch et Nicolas Chardon. Les bébés sont accueillis au départ sur un grand tapis où chacun se présente, ce qui met tout de suite dans une bonne ambiance et permet aux petits de se socialiser. Puis on laisse poussettes et manteaux dans une salle protégée et nous voici partis ! Bébé apprécie tout de suite les grands espaces et les jeux de lumière colorée de l’œuvre Le Style. Les animatrices sortent à chaque étape des objets et livres différents : du sable, des cubes, des jeux en bois, des gommettes, etc. Bébé montre du doigt les œuvres et aimerait beaucoup les toucher, mais non, hop, on fait diversion, passage à l’étape suivante. Qui passe beaucoup trop vite !

De 8 mois à 36 mois. Jusqu’au 4 janvier 2023. Durée : 1 heure. Tous les premiers mercredis du mois, 10 heures. Gratuit sur présentation du billet d’entrée du musée. Ouverture des réservations 15 jours avant la date choisie et jusqu’au lundi la précédant. Inscription : reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23. Plus d’informations sur la page dédiée du musée.

Une expérience sensible à la Fondation Louis-Vuitton

Après une balade au bois de Boulogne, et une flânerie au Jardin d’acclimatation, quoi de plus réjouissant pour les prunelles de bébé que d’admirer les magnifiques Nymphéas de Claude Monet et les grandes vallées jaunes et bleutées de Joan Mitchell. La fondation Louis-Vuitton, abritée par le magnifique bâtiment construit par Frank Gehry, offre ici une expérience visuelle et sensorielle. Pour mieux apprécier la flore croquée par les deux peintres, bébé est invité à toucher des pétales, à sentir du jasmin et même à se mouiller… Juste une goutte, promis, aucune catastrophe à prévoir. L’occasion de découvrir l’artiste américaine Joan Mitchell, qui aime jouer avec les lumières et les couleurs, à l’instar du maître impressionniste.

De 0 à 24 mois. Jusqu’au 26 novembre. Durée : 45 minutes. Prochaines dates : 27, 29 et 31 octobre, à 10 heures. 16 euros par adulte, 7 euros pour bébé. Plus d’informations sur la page dédiée.









Au Centre Pompidou, un voyage dans la couleur

La « cosy visite » du Centre Georges-Pompidou est un voyage qui permet à bébé d’apprendre les couleurs. « Blanc blanc, on voyage dans le pays du blanc », chantonne l’animatrice à l’attention des bambins, avant que tout le petit groupe ne se poste devant un grand tableau blanc (de Robert Ryman ? On n’a pas pris de notes, avec bébé toujours dans les bras !). Nous voilà ensuite dans le pays du bleu, puis du vert… Toutes les couleurs se rejoignent ensuite dans une œuvre réalisée par l’artiste israélien Yaacov Agam entre 1972 et 1974 pour le président Georges Pompidou. Rouge, jaune, bleu, vert, violet, d’immenses panneaux de plexiglas coloré donnent à voir une pièce où vibrent 900 nuances de couleurs, avec au centre une énorme boule en métal surmontée par un double triangle. Les lignes deviennent des triangles, le noir se transforme en nuances chamarrées selon l’angle de vue. Bébé est complètement subjugué par ce chef-d’œuvre de l’art cinétique… Et nous aussi !

De 0 à 2 ans. Les 28 octobre, 25 novembre, 2 et 3 décembre, 30 décembre à 16h30 ou 17h30. Durée : 45 minutes. 8/10 euros par adulte, 8 euros pour bébé. Plus d’informations sur la page dédiée.

Et aussi : Même si ce n’est pas à proprement parler une visite muséale, on vous conseille vivement Le lab de la Cité des bébés, à la Cité des Sciences et de l’industrie, un vrai royaume pour les tout-petits !