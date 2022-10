Les habitants de la capitale qui le peuvent feraient mieux de se mettre en télétravail le 10 novembre prochain. Les syndicats CGT, FO, Solidaires, Unsa de la RATP appellent à une journée de grève sur les transports parisiens, métros et RER. L’objectif est clairement affiché dans leur communiqué publié lundi : zéro métro, zéro RER le jeudi 10 novembre. Le préavis court du mercredi 9 novembre 22 heures, jusqu’au vendredi 11 novembre 7 heures.

L’intersyndicale se mobilise contre « le mépris affiché » de la direction « envers la catégorie conduite ». Une attitude « à l’image du dialogue social et de cette politique de destruction de notre entreprise publique », explique le communiqué. Ils réclament une augmentation des salaires indexée à l’inflation et la reconnaissance de leurs qualifications.

Côté RATP, une journée de grève massive se prépare pour le 10 novembre. pic.twitter.com/l1ALAaxVGl — CGTCheminotsTrappes (@CGTrappes) October 24, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Les syndicats espèrent faire de cette journée « une réussite ». La CGT a plus largement appelé à deux journées de grèves et de manifestations nationales et interprofessionnelles, les 27 octobre et 10 novembre, pour demander une augmentation des salaires, a affirmé vendredi à l’AFP la secrétaire confédérale Céline Verzeletti. Le 18 octobre dernier, les syndicats avaient déjà appelé à la grève interprofessionnelle. Au total, 107.000 personnes ont manifesté selon l’Intérieur, « près de 300.000 » selon la CGT, organisatrice avec FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, MNL, Unef et la Vie lycéenne.