Les entreprises vont-elles mettre le holà sur le recours massif au télétravail le vendredi ? La directrice du Transilien, Sylvie Charles, a appelé jeudi à « mieux lisser », sur la semaine, les trajets domicile-travail alors que les vendredis restent des jours largement moins fréquentés dans les transports en Île-de-France, au contraire des mardis.

Si la fréquentation dans les transports en commun franciliens, et en particulier le « mass transit » (RER, trains, métro…), oscille entre 80 et 85 % de son niveau de 2019, certains jours sont bien plus saturés que d’autres en raison du choix des salariés quant aux jours télétravaillés.

« L’intérêt est de mieux lisser »

« Il y a un écart de 18 % entre le mardi - jour le plus fréquenté - et le vendredi dans le mass transit », a indiqué Mme Charles, lors de la remise d’une étude menée au printemps en partenariat avec l’Institut Paris Région, l’agence d’urbanisme régionale. « Cela vient diminuer les avantages qu’on peut obtenir du télétravail avec des transports moins surchargés par exemple » ; a-t-elle indiqué.

« Un tel différentiel n’est bon pour personne et l’intérêt est de mieux lisser car, dès qu’il y a surcharge, il y a des risques de bousculade, les conducteurs ne peuvent pas respecter le temps de stationnement et, par effet boule de neige, le système de transport est moins efficace » ; a insisté Sylvie Charles.









Télétravailler le vendredi facilite les week-ends

En Île-de-France, 68 % des emplois sont concentrés sur 6 % du territoire, « donc vous avez besoin des transports pour travailler ». Selon l’étude, les salariés qui le peuvent choisissent de télétravailler le vendredi car « c’est plus reposant de ne pas avoir à se déplacer le dernier jour de la semaine », « cela permet de réaliser des tâches domestiques avant le week-end » ou bien « cela permet de partir plus tôt ou plus facilement en week-end ».

Pour Sylvie Charles et Nicolas Bauquet, directeur général de l’Institut Paris Région, il faut inciter les salariés à venir au bureau le vendredi « pour éviter la suroccupation » des transports certains jours.

2,4 jours de télétravail par semaine

D’après une enquête menée par BVA, si un quart des salariés affirme que rien ne les ferait venir sur leur lieu de travail le vendredi, un tiers y serait prêt s’il y a « davantage de collègues ou de réunions en présentiel le vendredi ». L’étude suggère aussi l’organisation d’événements conviviaux.

En Île-de-France, 43 % des actifs télétravaillent en moyenne 2,4 jours par semaine. Cette proportion monte à 55 % pour les utilisateurs réguliers du Transilien.