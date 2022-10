On a testé une combinaison qui vous transforme en senior d'« environ 80 ans »

Passer dix minutes dans la peau d’une personne âgée vous fait transpirer à grosses gouttes. Même si vous n’avez rien fait de plus que monter une volée d’escaliers et traverser quelques pièces. Affublé d’une combinaison de 17 kg, censée reproduire les effets du vieillissement, tout devient plus fatigant. La résidence pour seniors Domitys de Cergy (Val-d’Oise) s’est procuré une telle combinaison car « parfois, on ne se rend pas compte des difficultés quotidiennes des personnes âgées, affirme explique Elodie Guerin, directrice d’appui du groupe. La combinaison aide à mieux les appréhender. » Elle a proposé à 20 Minutes de venir la tester.

La combinaison simule la perte de motricité, par l’ajout de genouillères, d’accoudoirs, de poids placés aux poignets ainsi qu’aux chevilles. On enfile ensuite un gilet lesté de 10 kg qui renforce la raideur des articulations. Il faut ensuite ajouter des lunettes déformantes, qui jaunissent la vue « pour mimer les effets de la cataracte », et un casque à réduction de bruits, qui reproduit la surdité. En une dizaine de minutes, vous avez enfilé tout l’attirail. Soudain, « vous avez environ 80 ans », selon Elodie Guerin.

Prendre conscience du quotidien des personnes âgées

S’asseoir sur un canapé, se relever, marcher jusqu’à la chambre, s’allonger, puis se relever de nouveau, monter une volée de marches, écrire quelques mots sur une feuille de papier… Tous ces gestes du quotidien peuvent devenir, avec l’âge, de véritables épreuves. Les responsables de la résidence Domitys en ont même fait un challenge, à relever généralement en une dizaine de minutes.





Compétition entre le personnel Domitys, affublé de la combinaison viellissante, et les résidents. - © Elodie Guerin / Domitys

Régulièrement, le personnel, équipé de la combinaison vieillissante, défie les résidents en leur proposant de réaliser ce parcours. Séparés en deux équipes, le personnel et les résidents doivent réaliser effectuer les mêmes tâches, le plus rapidement possible. « Quand on leur raconte nos ressentis, après les épreuves, les résidents nous disent bien que c’est ce qu’ils vivent au quotidien », raconte Elodie Guerin. Ce sont eux qui gagnent la plupart du temps. « C’est devenu naturel pour eux. » Pas forcément plus facile.

Ces difficultés « ont tendance à les isoler »

Il faut compter trois fois plus de temps que d’habitude pour monter un étage. « Cela nous rappelle qu’il est important de penser à faire des pauses sur des bancs lors des promenades, par exemple », commente Elodie Guerin. Même s’asseoir demande des efforts qu’on aurait difficilement imaginés. Pour ne pas se faire mal, impossible de simplement s’affaler sur le canapé. Il faut penser à retenir le poids de son corps, en pliant des jambes déjà engourdies.





Chaque geste devient un effort, tandis qu’autour les autres se meuvent aisément, tiennent les portes, attendent, parlent plus fort. La plus grande frustration vient certainement de la comparaison avec ces personnes. « Les difficultés qu’ils rencontrent ont tendance à les isoler, confirme la directrice d’appui. De notre côté, on fait l’effort de parler fort, d’articuler et de répéter, pour bien se faire comprendre. On apprend à s’adapter à leur rythme. »