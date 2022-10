Il n’y a pas que le gouvernement qui présente son plan de sobriété énergétique. Plusieurs collectivités d’Ile-de-France, villes et départements en tête, ont annoncé ces dernières semaines des mesures. 20 Minutes fait le point.

A Paris

La capitale est l’une des villes à avoir réagi le plus vite en Ile-de-France, avant les annonces du gouvernement. La maire Anne Hidalgo a prévu de baisser la température des bâtiments publics qu’elle gère ainsi que l’eau des piscines. Les aides à la rénovation énergétique pour le logement privé sont multipliées par trois. L’éclairage ornemental devra disparaître à 22 heures dès le 23 septembre, et la Tour Eiffel nous dira bonne nuit à 23h45. La mairie a aussi annoncé récemment que les écrans numériques publicitaires seront éteints de 23h45 à 6 heures du matin, dès le 1er décembre L’objectif est de faire baisser la consommation énergétique de la Ville de Paris de 10 %, soit l’équivalent du fonctionnement de 226 écoles, alors que les factures de la ville ont grimpé de 110 % pour l’électricité et de 34 % pour le gaz, faisant anticiper un surcoût de 35 millions par an.

Petite couronne

Dans les Hauts de Seine, la ville d’Issy-les-Moulineaux va baisser la température de ses bâtiments scolaires et administratifs à̀ 19 °C « afin de correspondre aux exigences du Code de l’éénergie ». Plus original, la ville a décidé de digitaliser le suivi énergétique de ses bâtiments. Dans le même département, les villes de Sèvres et Boulogne se sont équipées de LED, moins énergivores que les ampoules classiques.

Plus à l’Est, dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Épinay-sur-Seine a annoncé baisser elle aussi la température des écoles. La ville joue sur un autre tableau : la suppression des illuminations de Noël. Alors que le coût de l’énergie va doubler pour la ville de Saint-Denis, le maire Mathieu Hanotin a prévu de mettre en route le chauffage un peu plus tard que prévu – après les vacances de la Toussaint – et de l’arrêter plus tôt. L’eau chaude sera coupée dans les gymnases. Le nouveau data center de la ville va aussi redistribuer sa chaleur à la piscine olympique.

Le Val-de-Marne n’est pas en reste, à commencer par le département lui-même, comme collectivité territoriale, qui s’est engagé dans un plan de sobriété sur ses collèges et ses crèches. Quatre collèges du département sont certifiés Haute qualité environnementale bâtiment durable et bâtiment passif, avec des toits végétalisés et des panneaux photovoltaïques par exemple pour le collège Georges Brassens à Villeneuve-le-Roi. La ville de Vincennes s’est engagée selon Le Parisien dans une lutte déterminée contre la pollution lumineuse, à coups de procès-verbaux, tandis que le plan de la ville de Créteil comprend la réduction de la part de gaz dans son réseau de chauffage urbain, selon Les Echos.









Grande Couronne

Plusieurs villes de Seine et Marne ont annoncé des efforts ; à commencer par la ville de Coulommiers. LED moins énergivores, réduction de la puissance de l’éclairage public la nuit ou éco pâturage étaient déjà en action. La ville a décidé en plus de ne pas acheter de décorations lumineuses supplémentaires pour les fêtes de fin d’année, de diminuer la température de chauffage dans les bâtiments communaux, de supprimer les chauffages d’appoint et de mettre des vélos à disposition des agents de la Ville et de la communauté d’agglomération. La ville de Lagny va continuer son effort sur le photovoltaÏque selon actu.fr et Meaux n’installera pas de patinoire et ne tirera pas de feux d’artifice pour les fêtes de fin d’année. Enfin un plan départemental énergétique va être prochainement lancé, avec pour objectif d’identifier les passoires thermiques afin de les rénover.

Plus au nord, dans le Val-d’Oise, la ville d’Herblay-sur-Seine a adopté un plan de 90 actions, dont un plan vélo de 48 km d’itinéraires cyclables en ville. Dans le cadre de son plan de sobriété, la ville de Montmorency compte notamment procéder à l’installation de « lampadaires solaires entièrement autonomes » et a décidé le passage au 100 % LED d’ici la fin du mandat, alors que la ville est équipée aujourd’hui seulement à 40 %. De quoi économiser 80.000 euros par an. La ville de Cergy-Pontoise va fermer complètement ses piscines pendant une période de trois semaines cet hiver et va baisser leur température. Idem sur ce dernier point pour la communauté d’agglomération Val Parisis, la ville de Cormeilles-en-Parisis ayant également décidé le déploiement de robinets thermostatiques dans les bâtiments publics. Enfin, le département s’engage sur une baisse de 10 % des consommations d’énergie et un programme de 100 millions d’euros d’investissements.

Dans les Yvelines la ville de Conflans-Sainte-Honorine continue l’isolation thermique de ses écoles et établissements sportifs, outre d’autres mesures similaires à celles citées dans notre article.

Enfin le département de l’Essonne affiche lui aussi un objectif de réduction de 10 % de la consommation d’énergie en 2022-2023, avec au programme notamment une journée consacrée à la réduction de la consommation numérique des agents. « Imprimantes, ordinateurs ou photocopieurs devront tous être éteints » la nuit, indique la ville de Chilly-Mazarin, qui prévoit aussi de sensibiliser ses habitants et habitantes, entre autres mesures.