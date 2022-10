Un professeur d’histoire du lycée Georges-Brassens à Evry a été menacé de mort via une lettre le 10 octobre dernier, selon des sources policières et judiciaires, confirmant une information de BFM TV. La lettre a été déposée au proviseur et contenait des menaces à l’encontre de ce professeur de confession juive, indiquant qu’il allait subir le même sort que Samuel Paty.

« C’est un courrier de menace classique, qui fait allusion à la religion juive de la personne », indique la source judiciaire. « Il n’y a vraisemblablement aucune raison. Ce n’est pas quelque chose d’habituel », poursuit la même source, qui précise qu’une enquête a été ouverte lundi.

Le domicile du professeur sous surveillance

La sûreté urbaine du commissariat d’Evry est chargée du dossier. L’établissement a été placé sous surveillance de la police ainsi que le domicile du professeur avec des passages de patrouille de police réguliers.

Cet incident intervient alors que les établissements scolaires s’apprêtent à rendre hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie de 47 ans, décapité le 16 octobre 2020 par un jeune homme radicalisé qui lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.









Il fait suite à un autre incident début septembre, rendu public mi-octobre. Un professeur qui avait évoqué en classe « la liberté d’expression, les caricatures de Mahomet et Charlie Hebdo » a subi des menaces de mort proférées dans un lycée du Haut-Rhin par l’oncle d’une élève.