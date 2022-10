Ce mercredi matin, les rares élèves du lycée Joliot-Curie, à Nanterre, qui ont voulu se rendre en cours ont été accueillis par un cordon de CRS. La veille, une escalade de tensions lors d’une manifestation devant l’établissement s’est conclue par l’interpellation de quatorze jeunes, dont douze mineurs à proximité du lycée. Les raisons invoquées par la police : « attroupement armé par des individus masqués », « outrages » et « violences volontaires aggravées ». Les lycéens étaient mobilisés pour un retour de l’aide aux devoirs, un meilleur dialogue avec la direction de l’établissement et en soutien à leur enseignant Kai Terada, muté en septembre dernier.

Placés en garde à vue, tous les jeunes arrêtés sont en voie d’être libérés, indique le parquet de Nanterre à 20 Minutes. Trois d’entre eux seront convoqués devant le tribunal pour enfant le 1er décembre prochain pour y répondre de faits qualifiés de « violences aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique ». « L’implication des autres gardés-à-vue [fait] l’objet d’une étude plus approfondie du parquet », précise une source judiciaire.

Une réponse policière jugée « disproportionnée »

« Regardez ! » Samy, un lycéen présent au cours de la manifestation, tend sa main rouge et égratignée. « Hier, j’avais la main bleue », décrit-il, avant d’ajouter qu’il s’est « pris des coups de matraque ». « Quand les policiers ont gazé, il y a une fille qui est tombée sur la route, qui n’était pas bloquée », raconte Maxence*. « Le max qu’on avait, c’est des fumigènes et des cailloux, ajoute-t-il. Eux [les policiers], ils tirent au flash-ball sur des enfants en sweat à capuche. C’est disproportionné. »

« La réponse des autorités était inadaptée, considère également Jean-Pierre Bellier, adjoint à la mairie de Nanterre en charge de l’éducation. Il faut faire la différence entre la police départementale, qui a parfois des difficultés à ajuster son attitude, et celle de Nanterre. » Une répression qui tend « à créer une génération antiflics », regrette Samy, élève au lycée Joliot-Curie.

Nuage de gaz lacrymogène

« Votre enfant est absent ce jour » ont reçu des parents ce mercredi matin de la part du lycée. « Voilà, c’est la seule communication qu’on ait avec la direction, après ce qu’il s’est passé », s’indigne Houria, mère d’un élève de terminale. Peu rassurée, elle a décidé que son fils n’irait pas au lycée « tant qu’[elle] n’aura pas eu de discussion avec la direction, et qu’il y a toujours des CRS devant l’établissement. » Ce mercredi, de nombreux cours ont été annulés en raison du manque d’élèves. Depuis mardi soir, les parents se transmettent par message un communiqué incitant à ne « pas envoyer [les] enfants au lycée pour protester ».

Dès le premier blocage, lundi, Houria a craint d’envoyer son fils en cours. « Je voulais qu’il reste à la maison mardi, mais comme la situation était plutôt calme, au début, je l’ai appelé pour lui dire d’y aller », raconte-t-elle. Houria travaille dans un immeuble situé en face du lycée. Dès les premières charges policières, elle a vu par la fenêtre un nuage de gaz lacrymogène, et des jeunes « qui couraient dans tous les sens ». Elle s’est « tout de suite précipitée pour récupérer [son] fils ». Pour cette ancienne étudiante engagée, « la situation s’est énormément dégradée » lors des manifestations.

Une dotation exceptionnelle de 150 heures supplémentaires

« Quand on en vient à demander à la police d’intervenir devant un établissement scolaire, c’est que l’Education nationale a failli quelque part », considère Sabrina Sebaihi, députée Nupes de la 4e circonscription des Hauts-de-Seine. « C’est au politique de prendre des mesures », complète le député (Nupes) du Val-de-Marne Louis Boyard, qui s’est rendu au commissariat de Nanterre pour « visiter les lycéens » en garde à vue. Sabrina Sebaihi souhaite notamment « l’interdiction des tirs de LBD et des grenades de désencerclement, à plus fortes raisons devant un établissement scolaire. »









Le rectorat explique de son côté vouloir répondre aux préoccupations des élèves. « Afin de soutenir ces projets d’aide à la scolarité », il affirme débloquer « une dotation exceptionnelle de 150 heures supplémentaires [qui] a été accordée au lycée ». Cela pourrait satisfaire les lycéens qui comptent « manifester jusqu’à ce que [leurs] revendications soient entendues », selon plusieurs d’entre eux. « Mais on va être le plus pacifique possible », assure Rayan.

* Le prénom a été modifié