C’est le cross-over le plus improbable depuis qu’Henri Dès s’est mis au métal. A Paris, il est en effet désormais possible de commander un taxi depuis son appli Uber, vous savez l’entreprise californienne qui a fait son trou en taillant des croupières à ces mêmes taxis. « Dès aujourd’hui, les utilisateurs d’Uber à Paris peuvent aussi bien choisir de commander une course VTC en UberX que de réserver leur course en taxi avec la nouvelle option Uber Taxi », précise le communiqué de presse de ce mercredi.

Au moment de commander l’utilisateur aura une estimation du prix basé sur les tarifs réglementaires des taxis mais, précise bien le communiqué, « ce sera le montant indiqué sur le taximètre à la fin de la course et entré sur l’application par le chauffeur de taxi qui constitue le prix final ».

Déjà 500 taxis indépendants inscrits

Sachant qu’en général les VTC ont des tarifs inférieurs, comment les taxis pourront-ils se différencier ? « Grâce à l’accès aux couloirs de bus, répond le communiqué. Certaines courses Uber Taxi bénéficieront ainsi d’un temps de trajet réduit. » C’est pas grand chose mais c’est toujours ça.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Car Uber, qui revendique déjà 500 taxis indépendants inscrits, espère bien en recruter d’autres et faire la nique aux grands groupes que sont les taxis G7 ou les Taxis bleus. D’ailleurs la société américaine assure que « le lancement d’Uber Taxi représente une opportunité pour tous les chauffeurs de taxi indépendants qui souhaitent compléter leurs revenus ». Avant de dérouler son argumentaire, entre la « technologie de mise en relation d’Uber » qui permet de réduire le temps d'attente et l’accès à « de nouveaux types de clients » citant l’estimation que « 70 % des femmes de 18-24 ans en Ile-de-France utilisent les VTC pour rentrer chez elles le soir [quand] elles ne sont que 48 % à utiliser les taxis ».