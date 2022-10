« Manque d’ambition », « infrastructure lourde », « muraille »... Les écologistes parisiens ont de nombreux griefs à adresser au projet d’aménagement de la porte de Montreuil, un projet à 140 millions d’euros dont les travaux doivent réellement commencer en 2023. Il s'apprêtent à voter ce mercredi un vœu qui demande une « remise à plat sans délai » du projet, ni plus ni moins. De quoi déclencher la colère de l’exécutif, qui tonne contre des « bobos » et dénonce des arguments « faux ». Dans tout cela, qui dit vrai? Et qu’en pensent les riverains?

Le projet de la porte de Montreuil est pire qu’un serpent de mer. Les premières réunions sur le sujet datent de… 2001, il y a plus de vingt ans, qui avaient abouti à une première mouture, confiée à l’aménageur Jean-Pierre Pranlas-Descours, abandonnée en raison de son coût en 2008. La dernière version a pour ambition de créer une place publique végétalisée au lieu de l’actuel rond-point, une halle avec mezzanine pour les puces et un immeuble-pont de bureaux et d’hôtellerie juste au-dessus du périphérique. L’ambition affichée par Nexity, qui a gagné l’appel à projets de la ville en 2019, est celle d’un quartier « bas carbone ».

« Les gens en ont marre de vivre dans un coin naze »

Pour les écologistes, la vérité est toute autre. Ils dénoncent dans leur texte un projet « contraire aux standards de l’architecture bioclimatique que la ville entend promouvoir », lui reprochent de créer « une véritable muraille entre Paris et la banlieue qui aura pour effet d’accentuer la rupture physique » et jugent que la nouvelle halle aux puces aura davantage l’air d’une « galerie commerciale » « mettant fin ainsi à une part essentielle de l’identité du quartier ». « Je ne suis pas sûre qu’on s’occupe des quartiers populaires en voulant faire absolument un projet qui augmente les îlots de chaleur », attaque l’élue du nouveau groupe écologiste Nathalie Maquoi, en référence à ce phénomène de microclimats artificiels en augmentation du fait du réchauffement climatique.

Il n’y a d’ailleurs pas que les écologistes parisiens qui s’opposent au projet. Une pétition d’une dizaine d’associations environnementales demande de « reconsidérer intégralement ce projet », fustigeant « le bétonnage irréversible des espaces arborés en pleine terre ».

En face, l’exécutif fulmine. L’actuel adjoint à la construction et élu communiste, Jacques Baudrier, a suivi tout le projet depuis 2001, et peste carrément contre « des bobos qui considèrent que c’est bien de laisser des pauvres dix ans de plus dans leur merde pour se faire plaisir intellectuellement ». Selon lui, ce projet est plébiscité par les habitants qui lui ont fait part de leur « impatience » dans un coin miné par la pauvreté, où prospère le trafic de drogue. Une pétition lancée par les communistes parisiens rassemble environ 1.000 signatures, selon l’élu. « Les gens en ont marre de vivre dans un coin aussi naze. Ils veulent qu’on fasse ça au plus vite », résume Jacques Baudrier, qui en veut aux écologistes de n’avoir pas exprimé plus tôt leurs réticences.

Arbres coupés et pollution dans les bureaux

Il est vrai qu’en 2019, au moment du vote du projet, les écologistes se sont simplement abstenus, Nathalie Maquoi, qui faisait alors partie du groupe Génération.s, allant jusqu’à voter en faveur du projet, qualifié d’ « avancée très attendue ». « Si on avait dit "il y a trop d’immeubles" je serai allé voir [Jean-Louis] Missika [ancien adjoint de l’urbanisme] qui aurait dit "ok on met moins d’immeubles". Là c’est trop tard. C’est pour ça que je suis en colère », explique Jacques Baudrier à 20 Minutes, affirmant que la remise à plat du projet coûterait 40 millions et reporterait le projet de dix ans. L’élu balaie aussi les arguments sur l’exposition à la pollution des 3.300 employés de bureaux supplémentaires, affirmant qu’avec les systèmes de ventilation actuels, « quand vous êtes dans les bureaux, vous n’êtes pas exposé à la pollution ».

De son côté, le premier adjoint en charge de l’urbanisme Emmanuel Grégoire réfute le chiffre de 200 arbres coupés - « Il n’y aura jamais 200 arbres coupés » nous dit-il - ainsi que l’idée que le projet favoriserait les ilôts de chaleur. « C’est scientifiquement faux. Le futur projet est un immense gain en matière de diminution de l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU). Que ceux qui disent l’inverse produisent les études scientifiques. Le premier producteur d’effet ICU c’est le rond-point asphalté qui lui va être végétalisé », affirme Emmanuel Grégoire, avant de nous envoyer une étude réalisée en août 2022 par les cabinets Nepsen transition et ÎLÕ. Celle-ci avance que le score ICU passerait de 0,831 à 0,667 avec le nouveau projet, soit une amélioration de 20 %.





Extrait de l'étude des cabinets Nepsen transition et ÎLÕ. - Nepsen transition et ÎLÕ

Une étude bidon ?

« C’est une étude qui n’en est pas une, critique Tangui Le Dantec, cofondateur d’Aux Arbres Citoyens. Il y a un mélange d’arbres ressuscités et d’arbres magiques. Une partie des arbres sauvés sont des arbustes, alors que les arbres abattus sont des grands arbres. Un arbre de 15 m par rapport à un arbre de 3 m, ça n’a rien à voir. Le rafraîchissement d’un arbre est proportionnel à sa surface de feuilles, c’est un rapport de 1 à 125 ! ».

Contacté par 20 Minutes, l’un des deux cabinets bordelais qui a réalisé le score ICU, ÎLÕ, affirme lui-même que son étude « n’a pas de vertu scientifique ». « On travaille avec les infos que nous donne la maîtrise d’ouvrage. Nous ne sommes jamais allés sur place, c’est une étude qui dure une journée, c’est une petite étude, on n’avait pas beaucoup de données et effectivement, sans données sur les arbres on les met tous au même diamètre », explique Alexandre Colin, responsable d’ÎLÕ, qui apparaît bien embêté. Pourquoi la mairie de Paris n’a-t-elle pas mandaté pour réaliser cette étude l’Apur, l’Atelier parisien d'urbanisme, qui a beaucoup plus de moyens et qui est sur place, et avec lequel elle travaille d’habitude?





A gauche, entourés, les arbres abattus, tels qu’observés par Aux Arbres Citoyens, à droite, les arbres pris en compte pour le score ICU par les cabinets Nepsen et ÎLÕ, arbres qui en réalité n’existent plus. - Etude d'impact du projet / Etude Nepsen et ÎLÕ

La MRAe, la Missions régionale d'autorité environnementale, avait alerté la mairie en 2019, demandant que l’étude d’impact « étaye la justification de la diminution de ce risque au regard du programme de construction envisagé qui apportera à l’inverse un gain de chaleur. » Mais le nouvel avis réalisé en 2022 ne reprend pas l'alerte sur le phénomène d'îlot de chaleur et Noël Jouteur, qui a réalisé le dernier avis, nous indique : « A priori dans les termes du projet actuel ça ne peut qu’améliorer l’effet îlot de chaleur. »

Pour autant, le rapporteur de l’organisation chargée de l'évaluation environnementale, créée en 2009 conformément au droit européen, n’adresse pas un satisfecit global. « Le point de vigilance c’est le choix de l’emplacement, explique Noël Jouteur. Mettre des bureaux supplémentaires dans un secteur où la qualité de l’air est mauvaise, cela pose question. »









Qu’en pensent les habitants?

Écologistes et exécutif affirment chacun avoir les voix des habitants et usagers ou usagères du lieu, les premiers mettant en avant les puciers qui seraient vent debout contre le projet, les second les résidents et résidentes, consultés dans les réunions de concertation. 20 Minutes s’est rendu sur place, et n’a pas trouvé, dans les quelques témoignages que nous avons recueillis de manière aléatoire, l’enthousiasme général décrit par l'adjoint à la construction publique.

Après le boulevard Davout, on s’engouffre avenue de la porte de Montreuil, où l’on passe devant une pharmacie, un coiffeur, une brasserie, un restaurant complètement désert jusqu’à un café plus accueillant, nommé Obrigado, situé juste en face de l’immense rond point qui crache des dizaines de voitures. Mehdi, 41 ans, le directeur, est installé ici depuis 2013, et suit le projet avec attention. Il en espère une « meilleure fluidité de circulation » mais note « une aberration architecturale .» « Oui j’aimerais que le projet existe mais en préservant la nature. Si on s’engage sur des travaux colossaux il faut penser sur le long terme » ajoute-t-il.

« A un moment, il faut passer à l’action »

Plus loin, de l’autre côté de l’avenue, on tombe sur Florie, une maman pressée qui part faire des courses avec son bébé en poussette, et qui n’a pas pu prendre le temps de se documenter sur le projet. « Tout ce que je sais, c’est que ça devait être une traversée verte. On ne m'a pas exposé des côtés négatifs. Mais cette porte est violente au quotidien », affirme la maman, qui aimerait au moins qu’on fasse quelque chose. A quelques mètres, Cécile, 41 ans, se dit aussi pressée que cela change. « Étant donné la durée du projet je crois qu’à un moment il faut passer à l’action. Ne serait-ce que pour des raisons de circulation. Il faudrait que ça commence dans les 5 ans à venir au moins. »

Encore un peu plus loin, on pénètre dans un magasin de chaussures, où est accoudé Mohammed, qui habite Porte de Montreuil depuis 1989. Cet ancien géomètre à la retraite voit d’un mauvais oeil la construction qui va sortir de terre. « Ce jardin il va être pour les dealeurs. C’est pas valable. Il y a trop de routes autour. Vous croyez que les mamans, elles vont aller là? », lâche-t-il, préoccupé par le trafic de drogue qui sévit dans le jardin non loin.

Des avis plutôt partagés donc, pour un projet qui divise. La Mairie de Paris amendera-t-elle son idée ? « On peut bouger, oui, affirme Jacques Baudrier. Nous allons stopper au maximum les coupes d’arbres. Pour les puciers, c’est vrai qu’il y a besoin de revoir le projet. Mais l’immeuble-pont, on ne peut pas le supprimer. Sinon on en prend pour trois ans, on n’aura pas fini avant la fin de la mandature », s’inquiète l’élu. Même détermination chez Emmanuel Grégoire, le Premier adjoint : « Le projet n’est pas encore totalement finalisé, il peut encore faire l’objet d’un examen, mais ce quartier a besoin d’être transformé. »