« Une boue de matières fécales a complètement pris possession de cette maison. » C’est ainsi que la fondation Assistance (FAA) aux animaux décrit le pavillon de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) dans lequel elle est intervenue ce lundi matin pour une opération de saisie de chiens menée conjointement avec les services de la Direction départementale de la protection des populations. Environ 40 chiens ont été repérés vivant dans des conditions insalubres.

Mais sur place, les équipes de la FAA découvrent une situation qui dépasse leur imagination. « C’est une scène apocalyptique d’une couche de crasse mêlée à des immondices d’animaux qui nous explose au visage », raconte le communiqué de presse qui poursuit : « Une épaisse pellicule d’urine et de chiures tapisse le sol de cette habitation ravagée par la souillure. »

« Le poil entremêlé et dégoulinant de mélasse »

Malgré son état déplorable, le pavillon est habité par un couple qui « y vit dans une indifférence totale de discernement » et qui accumule les chiens de race mais sans s’en occuper. Au final, ce sont 65 chiens et 8 chiots qui sont secourus par la FAA puis placés dans des refuges franciliens. Ils étaient complètement négligés par leurs propriétaires comme le constatent les équipes de la fondation : « Le poil entremêlé et dégoulinant de mélasse bariolée de pisse et d’excréments, les ongles démesurément négligés, les yeux pour certains mangés par des conjonctivites, les oreilles obstruées de croûtes et d’eczéma. »





L'intérieur du pavillon. - FAA

Mais pour ces chiens, le calvaire s’achève et la FAA appelle « tous les citoyens au grand cœur et qui le peuvent à venir adopter un animal ». Elle conclut d’ailleurs : « Après un parcours de vie compliqué, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse leur faire ! »