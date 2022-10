La crise du mal-logement se renforce à Paris et en Ile-de-France

« On a voulu faire le point sur ce qu’il s’était passé depuis 2019 », commence Eric Constantin, directeur régional de la Fondation Abbé-Pierre. Cette semaine, la Fondation Abbé-Pierre présente les résultats de son dernier rapport au sujet du mal-logement en Ile-de-France, coécrit avec l’Institut Paris Région. Deux ans après la publication du dernier rapport, « on a vu que les choses n’allaient pas vraiment mieux », souligne-t-il. Depuis, la crise s’est renforcée. Le nombre de personnes placées en structure d’urgence a augmenté de 80 %, de personnes hébergées dans des hôtels de 30 %, et le nombre de demandeurs de logements en situation précaire est en hausse de 10 %.

Dans la région, « on dénombre désormais 1,3 million de personnes mal logées, ainsi que 2,9 millions de personnes en situation de fragilité par rapport à leur logement. » Au total, les difficultés liées à l’habitat concernent un tiers des Franciliens.

« La moitié des logements passoires sont des locations »

La région représente seulement 18 % de la population nationale. Mais elle concentre 24 % des ménages vivant dans des passoires énergétiques, 34 % des demandeurs HLM, 39 % des ménages expulsés de leur logement, 46 % des personnes hébergés en structure et 60 % des ménages reconnus prioritaires au titre du Droit au Logement (DALO). La problématique du mal logement y est particulièrement ancrée, notamment en raison d’un nombre insuffisant de logements et de leur prix.

« De plus, et c’est une spécificité francilienne, la moitié des logements passoires sont des locations, surtout des locations privées, affirme Eric Constantin. Derrière cela, il y a donc des propriétaires qui sont peu enclins à rénover leurs logements. » Une situation qui devrait s’améliorer avec l’application de la loi Climat, qui prévoit que les logements ayant un diagnostic de performance énergétique (DPE) de la lettre G seront retirés du marché locatif en 2025, les F en 2028 et les E en 2034 (hors location saisonnière).

30 % des locations dépassent de l’encadrement des loyers

Si la Fondation reconnaît « des avancées » dans la politique de la mairie de Paris dans la régulation du parc locatif privé, notamment avec l’adoption de l’encadrement des loyers, elle souligne des mesures insuffisantes. « Plus de 30 % des locations privées restent au-dessus de l’encadrement des loyers à Paris », souligne Eric Constantin.

La mesure a aussi été adoptée en Seine-Saint-Denis, dans la Plaine Commune et dans l’Est Ensemble, deux structures intercommunales. Mais le directeur de la Fondation Abbé-Pierre souhaiterait un élargissement de l’encadrement des loyers à un large panel plus large de villes franciliennes.

Du retard sur la construction des logements sociaux

Après la chute provoquée par la crise sanitaire, « la production sociale de 2021 reste encore près de 20 % inférieure à son niveau de 2019, avec près de 23.000 logements locatifs “sociaux” agréés en Ile-de-France contre 28.594 en 2019, affirme la Fondation Abbé-Pierre en s’appuyant sur les chiffres du comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH). Cela ne représente que 73 % des objectifs fixés. »









En 2010, l’Etat et la région Île-de-France ont estimé devoir construire entre 32.000 et 37.000 logements par an pour atteindre les 30 % de logements sociaux dans la capitale d’ici 2030. Cette année, « l’objectif [fixé à 31.377] est en deçà de ces seuils, regrette Eric Constantin. L’Etat ne se donne pas les moyens » pour lutter contre le mal-logement. « Sachant que le nombre de logements réellement construits atteint rarement le seuil fixé », ajoute-t-il. A ce rythme, il semble peu probable que l’Etat remplisse ses engagements à horizon 2030.