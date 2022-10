Comment bien vivre à Paris demain ? Une question qui attend votre réponse

La question est large et de nombreuses réponses sont attendues. « Cent mille contributeurs uniques », espère Emmanuel Grégoire, premier adjoint d’Anne Hidalgo. Cette question, la voilà : « Comment bien vivre à Paris demain ? » Avec la plateforme de Civic Tech Make.org, Paris lance une consultation citoyenne « Dialogues parisiens » ce mardi et pendant six semaines « pour transformer la ville pour et avec les Parisiens », poursuit Anouch Toranian, adjointe en charge notamment de la participation citoyenne et du débat public.

Pour répondre à cette question, il suffit de valider ou non certaines propositions formulées comme ci-dessous.





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

En s’appuyant sur Make.org, la ville de Paris veut « de manière innovante toucher un maximum de personnes et le grand public ». D’où la présence de la question dans certains articles de 20 Minutes. Les Parisiens et les Parisiennes sont invitées à répondre mais pas que. « Les sujets parisiens trouvent un écho au-delà de Paris. Le regard des Grands Parisiens, des Français, des touristes nous intéressent aussi », indique Emmanuel Grégoire.

Les trolls n’effraient pas

Cette consultation citoyenne numérique s’appuie sur celle dont 20 Minutes avait été partenaire sur l’avenir des Champs-Elysées plébiscitée avec plus de 100.000 participants et 450.000 votes. L’idée que la question « Comment bien vivre à Paris demain ? » attire les trolls et opposants à la mairie en place n’effleure pas Emmanuel Grégoire. « On n’a pas moins ce problème lors d’une réunion physique, souligne le premier adjoint. Make.org a l’habitude de cette problématique d’aller chercher des gens de bonnes intentions. »









Si vous répondez à ces « Dialogues parisiens », voici le cheminement de votre proposition si elle rencontre un accueil favorable. Elle pourra alors figurer dans « un compte rendu » fait début janvier, puis « la démarche numérique sera doublée » avec des ateliers publics dans les arrondissements desquels émergeront les propositions qui font consensus. « En février-mars, l’Assemblée citoyenne de Paris [constituée de 100 Parisiens et Parisiennes de plus de 16 ans] se saisira ou non des sujets, détaille Anouch Toranian. Ou ce sera directement en charge de la mairie ou des mairies d’arrondissement. »