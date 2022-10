La revanche de Grain de riz ? L’ancienne permanence politique de Patrick Balkany à Levallois-Perret va devenir une épicerie asiatique, annonce Le Parisien. Ce local orné du « Rassemblement pour Levallois » en lettres jaunes abritait le QG de l’ancien maire de la ville des Hauts-de-Seine (de 1983 à 1995 puis de 2001 à 2019) et est situé rue Trébois à 100 mètres de l’hôtel de ville. Patrick Balkany s’y était installé en 1978, Jacques Toubon alors secrétaire général du RPR l’avait inauguré.









Du RPR à LR, via les années UMP et les procès, Patrick Balkany a conservé ce local. Un lieu chargé d’histoire, si l’on se réfère à cette anecdote racontée par Isabelle Balkany : « Je me souviens même avoir perdu les eaux pour Alexandre [né en 1980], j’avais ma valise de maternité au pied du bureau, ça faisait marrer les militants. »