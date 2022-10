Aux grands maux, les grands remèdes. Empêtrée dans des problèmes de sous-effectifs qui l’empêchent d’assurer le fonctionnement normal de son réseau de bus et qui lui a valu un rappel à l’ordre de la part d’Ile-de-France Mobilités, la RATP lance ce lundi et jusqu’au 11 novembre une vaste campagne de communication avec pour objectif de recruter pas moins de 4.000 nouveaux agents. « Les principaux postes à pouvoir concernent l’exploitation, la sécurisation et la maintenance de nos lignes (conduite de bus et de métro, accueil en gare et station, sûreté et maintenance par exemple) », précise le communiqué de presse. Les profils recherchés vont du non-diplômé jusqu’au bac + 5 avec ou sans expérience.

Cette campagne sera visible « en affichage sur le réseau [RATP], ainsi qu’en digital sur les réseaux sociaux, des sites généralistes mais aussi spécialisés dans la recherche d’emplois », indique le transporteur. Et plus de 200 salles de sport seront concernées, mais uniquement pour le métier d’agent de sûreté ! Enfin, « pour faciliter la candidature, des QR codes invitent les intéressés à postuler rapidement ».