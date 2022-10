Les jeunes Franciliens exposés à du contenu pornographique le sont désormais dès l’âge moyen de 10 ans, affirme une étude commandée par la région Ile-de-France. Selon cette étude, menée à l’été 2020 par l’institut OpinionWay auprès de 250 mineurs franciliens âgés de 15 à 17 ans, 46 % d’entre eux ont déjà accédé à du contenu porno, dont 53 % des garçons, et 27 % en regardent régulièrement. Surtout, l’âge moyen de la première exposition est désormais de 10 ans, contre 14 ans en 2017, affirme la région et son partenaire, le think-tank dédié à l’éducation VersLeHaut.

Pour la région et ses partenaires, « la généralisation du smartphone s’est accompagnée d’une réduction du contrôle des contenus visionnés par les jeunes », et « le contrôle parental est aujourd’hui sous-utilisé par les adultes ». L’exposition « précoce et répétée » au porno a des conséquences sur « l’estime de soi des jeunes et en particulier des jeunes femmes », avec la prédominance de « standards physiques artificiels », mais elle banalise aussi « les actes de violence sexuelle ».

« Le porno c’est pas la Ref »

Elle favorise également les comportements à risque – car « la majorité des films pornographiques se dispensent de tout message de prévention sexuelle »- et la dépendance à ces films, corrélée avec d’autres addictions (cannabis, vidéo, tabac). La région dirigée par la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse (LR), dont la campagne de sensibilisation, intitulée « le porno c’est pas la Ref », s’appuie sur des affiches et les réseaux sociaux, affirme être la première collectivité à s’emparer de ce sujet. Son but est notamment « d’amener les jeunes à prendre conscience de la représentation biaisée que donne la pornographie des rapports sexuels », mais aussi de sensibiliser les parents.