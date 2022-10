Avis de gros temps pour les trottinettes en libre-service. La mairie de Paris jeudi dernier a lancé un ultimatum d’un mois aux trois opérateurs de trottinettes en « free floating » pour trouver des solutions afin de limiter les usages dangereux et l’encombrement des rues. « Toutes les options sont sur la table, dont celle d’arrêter la convention » à l’expiration du contrat en février 2023, a d’ailleurs indiqué David Belliard, l’adjoint EELV aux mobilités et à la voirie.

Son groupe politique est d’ailleurs allé plus loin en « demandant à la Maire de Paris le non-renouvellement des autorisations des trottinettes en free floating », dans un communiqué publié dans la foulée de la décision de la mairie de Paris. Pour les Verts, « le compte n’y est toujours pas » dénonçant « des trottinettes […] encore trop souvent retrouvées sur les trottoirs » et l’incapacité des opérateurs « de faire respecter les bases élémentaires du Code de la route à leurs usager·es ». « Les accidents impliquant des trottinettes explosent et les piéton·nes n’en peuvent plus », ajoute le texte.

