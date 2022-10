Une ligne de plus pour la RATP, et pour 20 Minutes. A partir de ce lundi, votre journal est distribué dans 108 stations de métro et de RER. Vous ne l’aviez peut-être pas remarqué, mais si des lecteurs et lectrices lisent nos pages assis sur la ligne 12, debout dans le RER A ou en attendant leur métro sur la ligne 5 bis, ils avaient pris le journal à l’extérieur du réseau RATP, sur un rack ou de la main à la main de nos colporteurs. Ou alors ils l’avaient récupéré sur un siège, déjà lu, et laissé à disposition par un autre usager, une pratique que nous aimons et encourageons, collective et écolo !

Mais aujourd’hui, nous nous rapprochons encore en empruntant la même voie que vous et votre mode de transport quotidien.

Ce partenariat avec la RATP permet à 20 Minutes d’étendre son réseau de distribution en Ile-de-France. Depuis 20 ans, vous nous trouvez dans les gares SNCF, en colportage, dans les écoles, les universités, les administrations, les entreprises ou les espaces de coworking. Dès ce lundi, 20 Minutes est distribué à près de 490.000 exemplaires dans 742 points de diffusion dans la région parisienne.

Une pause dans le rythme de votre quotidien

Pas de panique pour celles et ceux qui arriveraient après la distribution, vous ne manquerez aucune information en allant sur 20minutes.fr ou notre application, en téléchargeant nos éditions numériques, en regardant nos vidéos, en écoutant nos podcasts ou en consultant nos réseaux sociaux. Et certains et certaines d’entre vous, nous ont même suivis jusque dans le métavers avec le projet 20 Mint.









Via tous ces canaux et tout particulièrement avec le journal, on espère que votre temps de trajet sur une des lignes de la RATP, avec dans vos mains nos lignes, aura été agréable, utile, informé et que 20 Minutes vous aura offert une pause d’actu bienvenue dans le rythme de votre quotidien.