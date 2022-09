Quelques jours après la mort de Jean-Luc Godard, on pourrait bien assister à une nouvelle vague. Evidemment pas celle incarnée par le cinéaste, mais une nouvelle vague de cas de Covid-19, du moins en Ile-de-France. Les derniers chiffres de Santé publique France (SPF) publiés ce vendredi sont pour le moins inquiétants.





Le nombre de cas positifs a ainsi quasi doublé en l’espace de deux semaines, passant à 24.891 cas comptabilisés entre le 12 et le 18 septembre (S37) contre 13.381 cas en S35. Même évolution pour le taux d’incidence brut pour 100.000 habitants qui était de 108 en S35 contre 201 en S37. Le taux est « en hausse après une période de 4 semaines de stabilité », constate SPF. Le taux de positivité passe, lui, de 10,9 % en S35 à 13,7 en S37.

Notre dossier sur le Covid-19

Si le nombre de décès continue à diminuer (11 la semaine dernière), « en S37, le nombre de nouvelles hospitalisations (342) augmentait (+16 %) pour la 1re fois après 9 semaines consécutives de baisse », met en garde SPF. Celle-ci conclut : « Face à la circulation virale active et en hausse, la vaccination (et le rappel) de toutes les personnes éligibles reste primordiale et doit être associée à un bon niveau d’adhésion aux autres mesures de prévention recommandées. »