Vous ne rêvez pas, Napoléon va se balader dans Rueil-Malmaison, ce week-end

Sortez votre bicorne. Napoléon et l’impératrice Joséphine sont à l’honneur à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ce samedi et dimanche pour la 4e édition du Jubilé impérial. Au programme, plus de 150 animations relatant la vie quotidienne civile, militaire ou à la cour impériale sous le Premier empire avec notamment la reconstitution d’un bivouac de 800 soldats, samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures. Ceux-ci prêteront serment à l’empereur lors de la Cérémonie de la distribution des Aigles, samedi à 15 heures dans le parc du Bois-Préau.

Une parade de 2.000 personnes en costume se déroulera dimanche à 11h30, départ avenue Paul-Doumer. A 17 heures depuis le château de Malmaison, place à la promenade costumée lors de laquelle tout un chacun pourra parader dans ses plus beaux atours d’Empire. Des prix seront remis à 18 heures sur le parvis de l’Hôtel de ville de Rueil au plus beau costume civil homme, plus beau costume civil femme et plus beau costume de la famille.









Ce vendredi à 20h30, toujours sur le parvis de l’Hôtel de ville, le film de Ridely Scott Les Duellistes est projeté sur grand écran, accès libre.