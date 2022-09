En 2015, l’initiative avait provoqué de grandes grèves. Le nouveau directeur des Hôpitaux de Paris (AP-HP) va-t-il connaître le même sort ? Deux mois après son arrivée à la tête de l’organisation, Nicolas Revel veut revoir l’organisation du temps de travail de ses 100.000 agents, selon un document présentant ses « 30 pistes d’action », consulté jeudi par l’AFP.

Le nouveau directeur de l’AP-HP souhaite aller vite et « poser un cadre institutionnel » qui « serait élaboré d’ici fin janvier 2023 », précise-t-il dans ce document diffusé en interne, qui a d’abord « vocation à alimenter un temps d’échange jusqu’à la mi-octobre ». Sur ce sujet, identifié comme « un facteur clé pour l’attractivité », l’objectif affiché est « d’introduire davantage de souplesse », car « il n’existe aucun consensus » sur le rythme de travail, qui varie selon les services de 7 à 12 heures par jour.

Mille postes d’infirmiers sont vacants et 18 % des lits en médecine, chirurgie et obstétrique sont fermés, selon les chiffres communiqués par la direction de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à franceinfo . Selon la radio, « Nicolas Revel suggère plus de souplesse sur les plannings pour répondre aux attentes des jeunes qui préfèrent notamment travailler 12 heures d’affilée mais venir moins souvent dans la semaine. »

Déficit de 200 millions d’euros

Soucieux de « fidéliser » ses personnels, Nicolas Revel entend utiliser « tous les leviers » à sa main, par exemple en augmentant « fortement » le nombre de logements sociaux réservés aux agents de l’AP-HP, ou en recrutant davantage d’infirmières à la sortie de ses propres écoles. Mais le patron des Hôpitaux de Paris doit aussi définir dans les prochains mois « une trajectoire réaliste et “assumable” de retour à l’équilibre financier », alors que le déficit de l’AP-HP devrait dépasser les 200 millions d’euros, pour la troisième année consécutive.









Un défi d’autant plus compliqué qu'« il est exclu d’envisager une diminution de nos effectifs », assure-t-il. Au contraire, les recrutements d’infirmiers « sécurisés » d’ici la fin de l’année vont permettre de pourvoir plusieurs centaines de postes vacants. Des ressources qu’il s’agira de répartir au mieux, sachant que près de 20 % des lits et des blocs opératoires sont encore fermés. « Des choix devront être faits » pour « répondre aux besoins de soins les plus critiques », explique-t-il.