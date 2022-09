Le Crazy Horse dévoile ses coulisses

Le célèbre cabaret de l’avenue Georges V révèle ses secrets au grand public. A travers le parcours « Crazy Experience », le visiteur pourra découvrir les coulisses du Crazy Horse, qui vient tout juste de fêter ses 70 ans. Cabaret oblige, le guide de la visite sera une des danseuses de la troupe. « Le Crazy Horse existe depuis 1951 et possède une histoire unique, remplie d’épisodes surprenants. En les partageant avec le public, j’ai envie de les faire rêver », explique la danseuse Mika Do.

Inscription obligatoire à jep@lecrazyhorseparis.co

Menez l’enquête aux archives départementales de Seine-Saint-Denis

« L’archiviste Mattéo va se servir d’un fonds d’archives qui vient de lui être confié et, avec votre aide, il va tenter de résoudre une affaire vieille de plus d’un siècle. » Le pitch est prometteur et vous permettra à travers une visite « ludique et originale » de découvrir les Archives départementales de Seine-Saint-Denis. Mais à l’occasion des JEP, les archives proposent de nombreuses autres activités comme une balade urbaine sur les bords du canal de l’Ourcq, des initiations à la paléographie et à la généalogie, ou encore un conte musical écologique.

Inscription obligatoire sur exploreparis.com. Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 54, avenue du président Salvador Allende, Bobigny.

Un musée dans une ancienne demeure de Claude Monet

A deux pas de la gare d’Argenteuil, un nouveau musée ouvre ses portes samedi dans une ancienne demeure de Claude Monet. Le peintre s’y est installé en 1874 avec sa famille et y a vécu quatre années, à l’époque où Argenteuil était une destination de villégiature prisée des Parisiens. Habitée par des propriétaires successifs et abîmée par le temps, rachetée par la ville en 2003, puis rénovée de fond en comble, la maison renaît aujourd’hui, et veut donner à voir la présence du peintre dans cette ville, qui y a conçu 259 tableaux, dont plus de 150 ont ce territoire pour sujet. Le jardin d’hiver a totalement été reconstruit d’après les œuvres de Claude Monet.

Maison impressionniste de Claude Monet. 21 Boulevard Karl Marx, Argenteuil. Samedi et dimanche de 14 heures à 18 heures.

Les trésors des bibliothèques patrimoniales à Paris

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe à Paris dix bibliothèques patrimoniales, qui conservent 17 millions de documents. Elles présenteront ce week-end chacune un trésor à découvrir, issu de ses collections : un éventail de suffragettes de 1914, des revues Cinémonde originales des années 1940, un luxueux catalogue de soieries, des illustrations de Sherlock Holmes… Avec en bonus « invité », l’association de la régie théâtrale (ART) qui présentera un relevé de mise en scène manuscrite pour Carmen présentée à l’Opéra-Comique en 1875, ou encore un dessin de Joséphine Baker.

Réservation conseillée. Hôtel de Ville. Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022. 10 heures à 17h30.

Un jeu de piste interactif pour les enfants

« Ton aventure débute au milieu de la place Blanche. De là, scanne les ailes du célèbre Moulin Rouge. » Et voilà le début d’un des 30 parcours proposés par l’application Paris Région Aventures, conçu et développé par Quelle Histoire et Wemap. Les aventures sont réparties dans Paris et les départements franciliens, il suffit d’ouvrir la carte intégrée au jeu et de cliquer sur le point d’intérêt que vous avez envie de visiter pour accéder au jeu de piste, qui vous annonce la durée prévue. Il faut compter deux heures par exemple pour celui situé entre La Villette et Pantin, qui annonce une découverte de la Cité des sciences, du canal de l’Ourcq et des « fresques de street art » alentour.

Disponible sur Google Play et Apple Store.