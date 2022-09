Les amateurs de kebab sont-ils plus civilisés que la moyenne ? Assurément, oui. Pour preuve la distribution gratuite d’un millier de kebabs dans le plus grand des calmes ce mercredi midi, rue de Clignancourt dans le 18e arrondissement, quand d’autres événements de ce genre ont tourné à l’émeute. Derrière cette alléchante opération de com', le restaurant Les frères des Batignolles dans le 17e arrondissement, adresse incontournable du quartier, qui inaugure donc un deuxième établissement.

L’histoire de cette succes story à la sauce blanche remonte à plus de 30 ans quand Ibrahim et sa femme Ayten, originaires de la région d’Ankara, ouvrent un kebab rue des Batignolles en 1991. Puis, il y a une dizaine d’années, l’affaire est reprise par leurs deux fils, les susnommés Frères des Batignolles, Ercan et Ozcan, qui la développent malgré des démêlés judiciaires avec leur oncle. Pour se démarquer de la concurrence, rude dans le nord parisien, la famille mise sur « un mono-produit, le doner kebab fait maison, explique Ercan. On ne rajoute pas de topping comme du fromage, c’est vraiment le kebab des années 1990. »





Ercan et Ozcan et leur père Ibrahim, au milieu. - G. Novello

La prime au « fait maison »

Un parti pris radical qui tranche avec la progressive diversification des kebabs qui donnent dans le tacos, le burger, le sandwich double steaks - double cordons-bleus voire la pizza. En se concentrant sur un seul produit, les deux frères mettent l’accent sur la qualité et le « fait maison », les kebabs ayant souvent mauvaise réputation de ce point de vue là. « On a notre propre boulanger pour faire notre propre pain, les frites sont maison et nous préparons nous-mêmes la viande à la broche avec une recette spéciale », vante l’aîné des deux frères. Evidemment, cela a un coût. Comptez 10 euros pour le menu sandwich-frites + boissons quand on le trouve aux alentours de 7 euros dans d’autres établissements.

D’ailleurs, Benjamin, Sofiane, 23 ans, sont venus parce que « c’est gratuit ». « Ils sont bons mais un peu trop chers, juge Sofiane, donc on a profité de l’occasion. » Sofiane est ce qu’on appelle un vrai amateur de kebabs qu’il déguste au moins une fois par jour « même s’il a ralenti ces derniers temps ». « Je vais prendre un sandwich juste viande + sauce, sans salade, ni tomates, ni oignons, comme ça en général, ils mettent plus de viande », explique notre fin gourmet, pas peu fier de son astuce. Habitants le 18e, les deux amis ont patienté une demi-heure avant d’être servis - « on ne se plaint pas », dixit Benjamin - et ont été avertis de la distribution sur Snapchat.





Sofiane et Benjamin, prêts à dévorer leur kebab. - G. Novello

Le rappeur Dinos, en fidèle client

Les deux frères ont massivement utilisé les réseaux pour relayer leur opération de com'. « On a communiqué via nos abonnés, notre communauté. ce sont des fidèles qui sont venus ce midi. C’est aussi pour ça qu’il n’y a pas de problèmes dans la file d’attente, estime Ercan. Et on a été relayés par des personnalités comme le rappeur Dinos. » C’est d’ailleurs sur son compte Instagram que Jasmine a pris connaissance de la distribution. Elle est venue avec Louise et Marie. Si les trois jeunes femmes ne mangent plus qu’occasionnellement des kebabs, en fin de soirée, elles en ont dévoré pendant leurs études « environ deux fois par semaine ». « Mais on n’a plus 20 ans », souffle Marie qui compte bien demander à mettre les frites à l’intérieur de son sandwich complet-blanche-algérienne. « Prends carrément un tacos ! », la chambre Jasmine.









Quasiment au bout de la file d’attente d’une soixantaine de mètres, Emma et James, deux étudiants de 23 et 21 ans, n’ont pas peur d’attendre. « On a l’habitude de faire la queue, c’est assez rapide, franchement ce n’est pas grand-chose », relativise James. Et, c’est vrai que la petite dizaine d’employés charbonnent pour servir au plus vite les clients. Quand il ne salue pas les fidèles, Ercan donne un coup de main en cuisine et assure pouvoir préparer un kebab en moins d’une minute. Sur le point d’être servis, Bakary et Ismaël, ont attendu une vingtaine de minutes car après tout, comme le dit Ismaël, « quand c’est gratuit, ça ne se refuse pas ».