« On n’est pas partis en bus ! » Relâchés par les forces de l’ordre, les usagers de crack du square Forceval, près de la porte de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, crient leur soulagement de ne pas avoir été embarqués au commissariat. « Tout ça pour ça », s’exclame d’ailleurs l’un d’entre eux.

Et on serait tenté de lui donner raison tant l’opération de police de vaste ampleur visant ce campement sauvage où se rassemblent dealers et consommateurs, semble vain, malgré les assurances de la préfecture de police.

Nommé le 20 juillet en remplacement de Didier Lallement, le nouveau préfet Laurent Nunez a voulu montrer qu’il mettait en application les consignes de Gérald Darmanin, formulées lors de son investiture, à savoir régler le problème du crack à Paris en un an. Ce mardi midi, 450 policiers ont donc été déployés dans cette zone déshéritée, en bordure du périphérique pour contrôler ce « site de consommation à ciel ouvert » où ont lieu « trafics » et « actes délictueux », le tout générant « nombre de nuisances pour les riverains », selon les mots du premier flic de Paris.

Le « volet répressif » en action

En attendant la mise en place d’un nouveau plan crack impliquant collectivités locales, ARS, police et associations, Laurent Nunez revendique s’occuper du « volet répressif » qui s’appuie sur plusieurs points : occuper le secteur avec « 200 policiers déployés » tous les jours de Stalingrad aux communes de Pantin et Aubervilliers, « des opérations de police judiciaire pour démanteler les réseaux de trafic de crack » et « le traitement des étrangers en situation irrégulière », nombreux sur le campement.





Le campement de Forceval a été vidé le temps pour les policiers d'effectuer des fouilles. - G. Novello

Mais cette opération de police a du mal à convaincre des riverains qui ont alpagué le préfet pour exprimer leur colère. « On ne peut pas dire qu’on vit dans le quartier, témoigne une habitante du quartier des Quatre-Chemins un peu au nord de Forceval. Nous les femmes, on ne se sent pas en sécurité, on a déjà été menacées verbalement et physiquement. J’ai peur à chaque fois que je pousse la porte de ma copropriété parce que je ne sais pas si je vais trouver un toxicomane derrière la porte. »

Et l’opération du jour n’a pas franchement dissipé la rancœur. « Pour l’instant, le préfet fait un peu du cinéma, estime une autre habitante. Il y a eu beaucoup d’arrestations, c’est bien, mais je n’ai pas eu le temps de lui poser la question de ce qu’il se passe le lendemain des arrestations ? » Un journaliste avait pu, un peu avant, lui poser la question, mais le préfet avait esquivé.

« Quinze galettes de crack par jour »

Chassés par les policiers, les usagers de crack « vont attendre plus loin, à l’autre point de deal, à Stalingrad, avant de revenir », répond Laura, 28 ans, cheveux décolorés et survêtement noir sur les épaules. Habituée des lieux, la jeune mère confie consommer « quinze galettes de crack par jour ». « J’étais dans l’héroïne mais j’ai réussi à arrêter, explique-t-elle en montrant les traces de piqûre sur ses avant-bras. Mais le crack je n’y arrive pas. »









Et de fait, c’est cette impression de coup d’épée dans l’eau qui afflige les riverains. « On a de jolis discours mais on ne voit pas le bout du tunnel », souffle une voisine. Depuis leur installation par le préfet Lallement, il y a presque un an, chaque opération de police ne chasse que très provisoirement les consommateurs de crack qui finissent toujours par revenir s’échouer dans ce square de désespoir.