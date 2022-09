Jeudi soir, la tour Eiffel s’est éteinte à minuit – et n’a pas scintillé – en hommage à la reine d’Angleterre. On apprend ce dimanche dans Le Journal du dimanche que l’extinction des feux de la Dame de fer va se généraliser et ce, sans pour autant que ce soir un dernier hommage à Elisabeth II. En effet, le journal dominical annonce que mardi lors sa présentation du plan sobriété énergétique pour Paris, « Anne Hidalgo proposera de plonger la tour Eiffel dans le noir plus tôt ».









Aujourd’hui, les 366 projecteurs du monument s’éteignent à 1 heure du matin. Le plan va soumettre une extinction à 23h45, heure où le dernier visiteur quitte l’édifice métallique. Plusieurs villes, à l’image de Lille en milieu de semaine dernière, viennent de présenter et mettre en place leur plan de sobriété énergétique.