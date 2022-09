Un peu plus d’une centaine d’enfants de l’école Louis Blanc, dans le 10e arrondissement de Paris, ont été victimes d’une intoxication alimentaire, selon la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard, jointe par 20 Minutes, confirmant une information de presse. Sur cette centaine, 35 d’entre eux ont été conduits par les pompiers dans des services pédiatriques pour observation et réhydratation, et deux étaient encore à l’hôpital ce vendredi à la mi-journée, selon la maire.

Ces enfants de la maternelle et de l’école élémentaire, ainsi que quatre adultes, ont été pris de vomissements jeudi après le repas, selon la maire du 10e arrondissement. Une vingtaine de véhicules de pompiers sont venus sur place, selon BFM Paris. « Dès hier soir, les médecins nous ont rassurés sur l’état de santé de ces enfants dont les troubles ont disparu, ils ont été réhydratés, ils étaient fatigués comme après une grosse gastro », explique la maire du 10e.

Des repas froids servis ce vendredi

Il n’y a pas de doute sur le fait qu’il s’agisse d’une intoxication alimentaire mais l’aliment concerné n’est pas encore identifié, rapporte l’élue. Des prélèvements ont été effectués par un laboratoire qui devraient être rendus publics en début de semaine prochaine. D’ « éventuelles mesures » pourront être prises à l’issue de ces résultats, détaille la maire.









Ce vendredi, plusieurs familles avaient choisi de garder leurs enfants pour la journée (environ 40 enfants sur les 90 de l’école maternelle, les chiffres pour l’école élémentaire n’étant pas encore disponibles). Des repas froids ont été servis en attendant que la cuisine soit complètement désinfectée ce week-end et des contrôles ont été effectués.