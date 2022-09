La maire de Paris, Anne Hidalgo, a souhaité éteindre la tour Eiffel pour rendre hommage à la reine Elisabeth II, décédée jeudi. « En hommage à Sa Majesté la Reine Élizabeth II, je ne scintillerai pas et je m’éteindrai, à minuit, ce soir », était-il écrit sur le compte Twitter de la Tour Eiffel, jeudi soir.

Des internautes ont relayé des vidéos montrant la Tour Eiffel s’éteindre :





J'ai assisté à cet evenement en direct 😢 pic.twitter.com/UqWdvRFbfg — Tedeuzi_music (@tedeuzi) September 8, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Il serait bien d’arrêter de scintiller tous les soirs »

Des utilisateurs du réseau social Twitter ont en revanche critiqué le fait que la Tour Eiffel s’éteigne seulement à l’occasion de décès de grandes personnalités, et pas tous les soirs, pour faire des économies d’énergie. « Et pour économiser l’électricité, tu t’éteindrais ou pas ? » demande par exemple Wassim Jguirim au compte Twitter de la Tour Eiffel. « En hommage à la planète, il serait bien d’arrêter de scintiller tous les soirs », tweete un autre. « A une heure où on nous demande de faire des économies sur l’énergie, il serait bon de ne pas attendre les décès de personnalités afin d’éteindre cette tour », professe un autre.