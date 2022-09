Il s’appelle Rudy Succar. Un premier suspect, un ex-collaborateur du patron de l’UDI Jean-Christophe Lagarde, a été mis en examen dans l’enquête sur les fausses accusations du Point ayant visé les députés LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière. Les investigations avaient été confiées jeudi à un juge d’instruction.

A l’issue de sa garde à vue débutée mardi, l’homme a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, usurpation d’identité ou de données personnelles et recel de vol et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué une source judiciaire.

Homme de main

Cet homme est « une sorte d’homme de main » de Jean-Christophe Lagarde, selon une source proche du dossier. Son nom est mentionné comme l’un des trois collaborateurs de l’ancien député UDI lors de sa dernière mandature, sur le site Internet de l’Observatoire citoyen de l’activité parlementaire.

Aucun détail n’a été donné sur le rôle qu’il est soupçonné d’avoir joué dans cette affaire. Son avocate n’a pas souhaité s’exprimer.

Jean-Christophe Lagarde, patron de l’UDI et ex-député, battu par Raquel Garrido aux législatives en Seine-Saint-Denis en juin, avait été interpellé à son domicile mercredi matin. Sa garde à vue a été levée dans la nuit de mercredi à jeudi sans poursuite à ce stade. Son avocat n’a pas souhaité réagir. Un policier, Anouar Bouhadjela, aussi appelé Noam Anouar, a également été relâché sans poursuite à ce stade mercredi en fin de journée. Détaché à la mairie de Drancy (Seine-Saint-Denis), il avait été placé en garde à vue la veille.









L’élection de Lagarde comme adjoint à Drancy annulée

Par ailleurs, le tribunal administratif de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a annulé jeudi l’élection de Jean-Christophe Lagarde comme adjoint au conseil municipal de Drancy, où il cherche à siéger depuis sa défaite aux législatives. Les deux tentatives de Jean-Christophe Lagarde, 54 ans, à se faire élire 11e adjoint à la maire de la ville, son épouse Aude Lagarde, se sont pour l’heure soldées par des échecs, pour cause d’irrégularités.

A la suite d’une audience mercredi, le tribunal administratif de Montreuil a ainsi estimé que les conditions dans lesquelles se sont tenues les élections n’étaient pas conformes. Lors du conseil municipal du 7 juillet, la démission de l’adjoint auquel Jean-Christophe Lagarde veut succéder n’avait pas été enregistrée par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le 14 juillet, lors d’un second conseil convoqué en urgence avant la pause estivale, la procédure n’a pas non plus été réalisée dans les règles.