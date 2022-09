Les 9, 10 et 11 septembre prochains, le plus grand festival politique et musical de France attend près de 300.000 personnes sur une ancienne base aérienne, à Brétigny-sur-Orge (Essonne). Un nouveau site que les organisateurs ont mis deux ans à trouver. Voici quelques réponses aux questions que vous vous posez peut-être sur ce déménagement de La Courneuve à la Base 217.

Pourquoi la Fête de l’Huma a-t-elle déménagé ?

Après vingt-deux ans passés à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), la « Fête de l’Huma » comme on l’appelle en abrégé - son nom complet est la Fête de l’Humanité - s’est vue contrainte de quitter son mythique terrain de jeu qui accueillera le village des médias des Jeux olympiques de 2024. Des logements ayant vocation à devenir pérennes. L’événement, lancé en 1930 par Marcel Cachin, alors directeur du journal de gauche L’Humanité, prendra ses nouveaux quartiers dans la banlieue sud de Paris, à Brétigny-sur-Orge, pour trois jours de grande fête musicale et politique les 9, 10 et 11 septembre prochains.

Pourquoi Brétigny-sur-Orge ?

Les organisateurs de la Fête de l’Humanité ont eu le plus grand mal à trouver un nouveau site capable d’accueillir les 270.000 festivaliers attendus. Après deux ans de recherche, ils ont finalement jeté leur dévolu sur la Base 217, une ex-base aérienne entre Brétigny-sur-Orge et Le Plessis-Pâté (Essonne). « On a visité 16 sites, c’était le plus grand, le seul qui pouvait nous accueillir dans les meilleures conditions. Et puis les élus sur place, le tissu politique et social étaient vraiment contents », explique à 20 Minutes Fabien Gay, sénateur communiste et directeur du journal L’Humanité, à l’origine de la Fête de l’Huma. « La Fête de l’Humanité a beaucoup déménagé. Elle était à Bezons [Val-d’Oise] en 1930, puis à Athis-Mons [Essonne], Vincennes… Cela faisait près de 50 ans que nous étions en Seine-Saint-Denis et 21 ans sur ce terrain. A Brétigny, le public de toute la France va continuer à venir, mais pour le coup on va aussi découvrir un nouveau public essonnien et du sud de Paris », se réjouit le directeur de L’Humanité.

C’est quoi cette base ?

La Base aérienne 217 a été créée en 1938. Durant son existence, elle a accueilli de nombreux vols d’essais de fleurons de l’aéronautique nationale, comme le Concorde, le Falcon, le Mirage ou le Rafale, tous testés sur ces lieux. La base a fermé en 2012, suite à la réforme de modernisation de la Défense, qui a entraîné la suppression de 2.000 emplois militaires et civils directs et indirects. Un projet a émergé pour faire fleurir sur cet espace à la fois des entreprises mais aussi des initiatives culturelles ou événementielles. « Ils veulent en faire un vrai pôle évènementiel, Il y aura à terme la Cité du cinéma, une ferme agroécologique, une ressourcerie… », commente Fabien Gay, qui vit ce déménagement comme « un grand et bel évènement » et en même temps un « petit déchirement », puisque la Fête de l’Huma à La Courneuve était en quelque sorte sur ses terres.

Au PCF de Brétigny, on est « heureux, heureux »

« Heureux ! Je suis heureux ! C’est une grande satisfaction », se réjouit Amadou Deme, secrétaire départemental du PCF dans l’Essonne. « Cette fête, on n’en ressort pas pareil que quand on arrive. C’est la solidarité, la fraternité. C’est la fête de tous les progressistes, les humanistes, tous ceux qui veulent qu’on soit dans un monde humain et fraternel. Il y aura aussi plein de rencontres, d’échanges », ajoute, enthousiaste, celui qui fut candidat de la Nupes aux élections législatives.

A La Courneuve, point de déprime pour autant dans la voix de Nathalie Simonnet, secrétaire départementale du PCF en Seine-Saint-Denis : « La Fête de l’Huma ça reste la Fête de l’Huma, qu’elle soit à Brétigny ou à La Courneuve, c’est un évènement très fraternel, avec beaucoup de monde et beaucoup de politique, les jeunes vont y aller où qu’elle soit. »

Demandez le programme !

Il y aura comme d’habitude quelques grands noms de la chanson française à la Fête de l’Huma, à commencer Christophe Maé, Benjamin Biolay, Camélia Jordana ou encore Les Wampas. On vous conseille Odezenne, moins connu mais véritable orfèvre des mots. Il y aura aussi du rap (Sextion d’Assaut), de l’électro (Miss Kittin & The Hacker), etc. « Mon coup de cœur, c’est Camélia Jordana », confie Fabien Gay, qui se réjouit de ce « moment de retrouvailles » après deux ans de Covid-19.

Enfin, quelques infos pratiques

La Fête de l’Humanité est accessible via le RER C, arrêt Brétigny, ou via le RER D, arrêt Orangis Bois de l’épine. Des navettes transporteront les festivaliers depuis l’arrêt Orangis Bois de l’épine jusqu’à la base 217 vendredi de 12 heures à 22h30, samedi de 9 heures à 22h30 et dimanche de 9 heures à 20 heures Pour l’arrêt Brétigny, le service est porté jusqu’à 1h30 les vendredi et samedi soir. Le trajet à pied depuis l’arrêt Brétigny est de 25 minutes.

Le tarif du pass 3 jours est de 55 euros. Les billets pour la nuit du vendredi ou du samedi soir, à partir de 22h30, sont à 19 euros.