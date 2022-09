En théorie, ça laisse le temps de se préparer. Les inscriptions pour le prochain marathon de Paris s’ouvrent ce mercredi 7 septembre, soit environ sept mois avant la course, fixée au 2 avril prochain. Pour rappel, ce sont en tout 42,195 km qui attendent les courageux participants.

La difficulté est de taille mais le parcours vaut le détour, si l’on peut dire. « Au pied de l’Arc de triomphe, les participants prendront le départ en descendant les Champs-Elysées, direction Concorde, indiquent les organisateurs. La rue de Rivoli les conduira ensuite à l’Opéra Garnier, la place de la Bastille, et après un séjour "au vert" dans le bois de Vincennes, la difficulté du trajet retour sera adoucie par les perspectives sur la cathédrale Notre-Dame, puis sur la Tour Eiffel. »

Et attention, le 16 septembre, on passera du tarif first au tarif early, probablement plus cher même si l’organisation n’a pas encore dévoilé le prix des inscriptions.