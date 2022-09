Plus de 1.000 passionnés d’aviron se sont retrouvés dimanche sur la Seine​ pour la 37e édition de la « Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine », une randonnée de 28 kilomètres au fil de l’eau. Passage près de la cathédrale Notre-Dame, sous le pont Mirabeau et vue sur la Tour Eiffel : quelque 230 embarcations à quatre ou cinq places ont vogué sur la Seine et sillonné la capitale pendant plusieurs heures dimanche.

Partis du Pont de Sèvres à 8 heures, les rameurs ont avalé une boucle de 28 kilomètres, avec un demi-tour au niveau du Quai Saint-Bernard, près du Jardin des Plantes, et une arrivée en fin de matinée à l’Ile de Monsieur, dans les Hauts-de-Seine​. Le cours d’eau était exceptionnellement laissé libre aux petites embarcations pour quelques heures, avant la reprise de la circulation des bateaux à 11 heures.

Les avironneurs de tous âges et représentant plus de dix nationalités, invités par la Ligue d’Ile-de-France d’aviron, ont ainsi éveillé la curiosité des badauds aux abords de l’Ile Saint-Louis, ou surpris les passagers du métro aérien. En cette 37e édition de la traversée de Paris, les avironneurs ont pu admirer certains des monuments historiques les plus emblématiques de la capitale comme le Grand Palais, l’Assemblée Nationale ou le Musée du Louvre.