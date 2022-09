Ce n’était que partie remise. Anne Hidalgo et Elisabeth Borne devaient se rencontrer à la mi-juillet, mais le tête-à-tête avait été annulé. Il a finalement été reprogrammé lundi 5 septembre en fin de journée, nous indique la mairie de Paris, confirmant une information du Parisien.

Les deux femmes se connaissent bien puisque l’actuelle Première ministre était la directrice générale de l’urbanisme à la mairie de Paris, de 2008 à 2013, au moment où Anne Hidalgo était la première adjointe du maire Bertrand Delanoë.

Cela facilitera peut-être les discussions qui aborderont des sujets potentiellement explosifs comme la question du crack, que Gérald Darmanin a promis d'éradiquer en un an, ou encore les questions budgétaires alors que la municipalité ne cesse de se plaindre du désengagement financier de l’Etat. Mais il y aura aussi sur la table les Jeux olympiques et paralympiques, la transition écologique et la question des dark stores, qui empoisonnent le quotidien des riverains. De quoi discuter toute la soirée.