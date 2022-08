Avant la crise de la Covid, on avait un regain des marchés et petits commerces. Pensez-vous que l’on puisse retourner à une dynamique de prépandémie, ou y a-t-il encore beaucoup de marche à faire pour retourner à cette période ?

Pierre Creuzet : Moi je pense que ça a été une révolution totale cette pandémie. C’est une révolution parce que les gens ont plus consommé sur Internet. Mais dans le même temps, ils se sont aperçus que leurs centres-villes étaient morts, et que ce n’est pas ce qu’ils veulent. Ils veulent de la proximité et des circuits courts. Et on voit aujourd’hui, avec les résultats que l’on a que les habitants sont très attachés à leur centre-ville. On est à près de 90 % d’attachement dans le dernier baromètre des Français à leur centre-ville. Mais j’entends centre-ville au sens global, c’est-à-dire des cinémas en centre-ville, des animations, c’est aussi du commerce… Alors il y a certains commerces qui ont un peu évolué, évidemment. La restauration souffre beaucoup par exemple du manque de personnel et souhaiterait avoir des horaires de coupure. Pourtant on voit que les Français plébiscitent les terrasses. 92 % des Français, deux années de suite, sont très attachés à leurs terrasses. Pourquoi ? Ils se sont aperçus que sans terrasse, il n’y a plus de vie dans le centre-ville. Ils plébiscitent aussi les marchés, qui sont la locomotive du centre-ville.

Selon moi, les centres-villes ont de l’avenir. Maintenant le cœur de la discussion, c’est la proximité. En 2008, c’était la sécurité et depuis 2014 c’est la proximité. On voit que le lieu du centre-ville est le lieu emblématique de la ville. Pourquoi ? Centre-Ville en mouvement, on se bat justement là-dessus : il ne faut pas le perdre cet engouement, à l’issue du confinement. 73 % des gens qui nous déclarent qu’ils consommaient beaucoup sur Internet, déclarent que maintenant ils abandonnent la périphérie pour venir en centre-ville.

La participation à cette dynamique est-elle partagée par toutes les strates de la population ?

P.C. : Il y a une catégorie de personnes qui souffre beaucoup avec le pouvoir d’achat. Mais cette catégorie qui souffre s’aperçoit que consommer des fruits et légumes sur le marché est plus intéressant financièrement que dans la grande distribution. Quand on compare les deux, je peux vous assurer que les fruits et légumes sont moins chers sur un marché. Les gens sont beaucoup plus regardants, ils vont par exemple consommer moins de viande, mais ils vont consommer de la meilleure viande en boucherie.

Comme vous l’avez évoqué, il y a un regain d’intérêt pour les marchés urbains, notamment en Ile-de-France. Selon vous, est-ce que l’on est sur une dynamique d’ouverture de nouveaux marchés ?

P.C. : C’est une certitude, les maires sont en train de rechercher des marchés, notamment les villes qui n’avaient pas de marché.

Il y a eu un temps où beaucoup de personnes partaient à la retraite sans être remplacée. Maintenant, il y a vraiment de la part la Fédération des marchés de France, une volonté de former aux métiers de boucher, charcutier, boulanger, maraîcher. On sent un rebond également sur comment consommer en circuit court. On veut consommer en Ile-de-France, meilleur et moins cher. Il n’y a pas d’intermédiaire qui fait grimper de façon considérable les prix. Dans certaines villes, il y a des marchés de fin d’après-midi qui se créent, pour les cadres, pour les gens qui ont un peu de pouvoir d’achat et qui le matin sont au travail mais qui peuvent acheter le soir de 18 heures à 20 heures. On n’a qu’à voir le marché d’Issy-les-Moulineaux qui est un des premiers marchés du soir et qui cartonne. On voit l’intérêt et l’adaptation des marchés. C’est le poumon de la ville.