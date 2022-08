Un étudiant d’Ile-de-France a besoin d’un Smic par mois pour vivre. Selon une étude de l’Union nationale des étudiants de France (Unef) publiée ce lundi, Paris domine largement le classement des villes les plus chères pour les étudiants, avec un budget moyen de 1.332,52 euros par étudiant. Le classement prend notamment en compte le budget alloué au loyer et aux transports. Derrière Paris, sept villes d’Ile-de-France (Nanterre, Saint-Denis, Créteil, Orsay, Guyancourt, Cergy et Champ sur Marne) font aussi partie des dix premières villes les plus chères. Avec l’inflation, la situation ne fait qu’empirer.

Vous êtes un étudiant francilien et n’habitez plus chez vos parents ? Vous connaissez des difficultés financières pour vous loger ou vous nourrir ? Devez-vous travailler à côté de vos études et où ? Quels sont vos astuces et conseils pour réduire vos dépenses du quotidien ? Racontez-nous vos alternatives pour réduire le coût de la vie étudiante.

