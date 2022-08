Il avait ému les plus jeunes en publiant son quotidien d'éboueur sur Tik Tok. Mais en ce mercredi 9 août, Ludovic s’est lancé un défi pour le moins insolite. Traverser Paris avec son roule-sac.

Ainsi, il devra traverser environ 70 portes et effectuer un parcours d’environ 35 kilomètres. Un sacré défi qui a pour but de sensibiliser aux gestes les plus sains pour notre planète. Car, impossible pour lui de laisser les rues de Paris polluées par des monticules de déchets.

Le Tour de Paris en roule sac , collectant tous les déchets sur mon passage, en passant par toutes les portes sur les maréchaux. 70 portes, 35km environ . Combien de temps je vais mettre ? Tous est prêt pour bivouaquer au cas où . #sensibilisation #paris pic.twitter.com/UnDzcXmljQ — Ludovic 🧹♻️ (@ludovicf_off) August 2, 2022



Ludovic s’était confié au Parisien en expliquant qu’il souhaitait « tout ramasser sur les boulevards et sur 2 m de chaque côté ». Une volonté qui paye puisque qu’actuellement il a annoncé sur twitter comptabiliser 1.000 litres de détritus à Porte de Bagnolet.

Avec plus de 250.000 abonnés sur son compte Tik Tok ludovicf_off et 11.000 sur son compte twitter en trois ans, Ludovic est une vraie star. Lui qui s’amuse à répondre aux nombreuses questions de ses fans, partage désormais son long voyage. On lui souhaite bonne chance.