On trouve de tout dans le métro, mais vraiment de tout : des gens qui lisent mais aussi des gens qui font du sport, des acrobaties, voire du vélo d’appartement. Des gens qui se crient dessus mais aussi des gens qui s’aiment, en prenant à témoin tous les passagers. Des gens qui mangent mais aussi qui cuisinent. Et tout un tas d’autres activités insolites repérées par Gaëtan sur son compte Instagram Les Gens Dans Le Métro.

Véritable usine à pépites, avec des instants qui font sourire et d’autres carrément bizarres, Gaëtan, 38 ans, originaire de Bourgogne, a eu l’idée de créer ce compte peu de temps après son arrivée à Paris. L’homme, qui a travaillé dans l’audiovisuel pendant 10 ans, est observateur et très vite le métro devient, raconte-t-il à 20 Minutes, « un terrain de jeu ».

Une demande en mariage

Au début, Gaëtan poste des photos sur son compte personnel, puis en 2016, il crée un compte Instagram, avec « une vingtaine de photos ». Six ans plus tard, le voici avec 348.000 abonnés et abonnées, et le compte est devenu collaboratif. Car Gaëtan n’habite plus Paris, qu’il a quitté après le confinement, pour s’installer dans le Sud. « Marre de Paris ouais mais le métro non je ne m’en lasserai pas ! » dit-il en riant à 20 Minutes.

Au rang des pépites que Gaëtan a récoltées ces dernières années il y a cette vidéo devenue presque culte chez ses « followers » d’une femme qui pourrit quelqu’un au téléphone, un certain Daniel, dont on ne sait pas trop s’il est son compagnon, tout en lui disant juste après « à ce soir ». « Il y a un gimmick qui s’est installé avec ce Daniel, souvent on me demande "comment va Daniel" », sourit Gaëtan. Mais il n’y a pas que des gens qui hurlent, la preuve, cette vidéo de demande en mariage :

Un barbecue et un couple qui cuisine de la pâte à crêpes

Dans la catégorie WTF (« What the fuck », ou « c’est quoi ce bordel ») figure cet homme qui fait tranquillement son barbecue devant une borne de tickets de métro, ou bien cet homme et cette femme qui font de la pâte à crêpe tranquillement installés dans la rame :

Bref, tout un folklore auquel Gaëtan est attaché et qui lui rapporte même un tout petit peu d’argent, quelques milliers d’euros par an, grâce à des jeux concours, comme celui-ci qui propose de faire gagner un matelas… avec forcément, la photo de quelqu’un qui se balade en métro avec son matelas. Ah et au fait, si un jour vous vous reconnaissez sur les publications de « Les Gens Dans Le Métro », sachez que Gaëtan supprime sur simple demande.