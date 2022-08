On sait maintenant de quel type de cétacé il s’agit, et où il se trouve. Le béluga repéré mardi dans la Seine a été localisé jeudi à proximité d’une écluse, à environ 70 km de Paris, où les autorités vont tenter de le maintenir pour effectuer des observations, a annoncé la préfecture de l’Eure. Le béluga, une espèce protégée de cétacé vivant habituellement dans les eaux froides, a été localisé « à plus d’une trentaine de kilomètres de sa localisation d’hier (mercredi, NDLR), à proximité d’une écluse », a précisé la préfecture dans un communiqué.

L'animal marin se trouve « aux environs de Vernon », à environ 70 km au nord-ouest de la capitale, a précisé la préfecture. « Afin de faire les observations nécessaires et en coopération avec Voies navigables de France, une manœuvre de maintien dans le bassin de l’écluse va être menée dans l’après-midi » jeudi, a poursuivi la préfecture.

« Garder ses distances »

Les autorités lancent un appel à la prudence et demandent à « l’ensemble de la population de ne pas tenter d’approcher ou de rentrer en contact avec l’animal pour faciliter le travail de l’ensemble des services de l’Etat, mobilisés pour la préservation de la faune sauvage ». L’association Sea Sheperd, qui doit se rendre sur place dans la journée etcraint une fin tragique, appelle également la population à « garder ses distances ».

A toutes celles et ceux qui se soucient du sort du beluga : garder ses distances est primordial. Aidez-nous à l'aider en respectant ces consignes, l'intérêt de l'animal prévaut sur la curiosité. Merci pour lui. — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) August 4, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A l’âge adulte, un béluga mesure environ 4 m. Début juin, une orque avait été observée dans la Seine, entre Rouen et Le Havre. L’animal avait finalement été retrouvé mort et une autopsie avait privilégié un décès par inanition.