Quel a été l’effet à Paris de la réduction de la vitesse à 30 km/h, entrée en vigueur il y a environ un an ? La vitesse moyenne a diminué de 1,8 km/h, indique l’application Coyote, contactée par 20 Minutes, confirmant une information de RTL.

Depuis fin août 2021, la capitale a abaissé dans la plupart des rues sa vitesse maximale autorisée de 50 km/h à 30 km/h. La mesure vise à améliorer la sécurité routière, à baisser les nuisances sonores et à réduire la pollution, selon la mairie de Paris.

22,8 km/h de vitesse moyenne

L’application Coyote ​a analysé toutes les routes passées de 50 à 30 km/h entre 7h et 21h dans Paris, durant deux périodes : du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021, puis du 1er septembre 2021 au 28 juillet 2022, soit avant et après l’application de la nouvelle réglementation. Les voitures roulant à 0 km/h n’ont pas été prises en compte, autrement dit toutes les voitures stagnant dans le trafic.

Conclusion : « Depuis le 1er septembre 2021, la vitesse moyenne des conducteurs dans Paris a diminué de -1,8 km/h », rapporte Coyote. Dans le détail, la vitesse moyenne était de 24,6 km/h avant l’entrée en vigueur des 30 km/h, et est passée à 22,8 km/h depuis.

L’impact sur le boulevard périphérique, qui n’était pas concerné par la mesure, a été plus fort, sans doute à cause d’un report de trafic et d’autres facteurs. La vitesse moyenne des conducteurs y a diminué de 3,7 km/h depuis le 1er septembre 2021. Elle est passée de 50 km/h contre 46,3 km/h aujourd’hui. Rappelons que la vitesse maximale autorisée sur le périphérique est toujours de 70 km/h.