Vous connaissez Vill’Up ? Peut-être pas, et ce n’est pas étonnant : ce centre commercial, niché dans la Cité des Sciences et de l’Industrie à La Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, n’a jamais connu un grand succès. C’est pour cette raison que son promoteur, le groupe Apsys, va le transformer en centre de loisirs.

Ce nouveau concept s’articulera autour de trois domaines, explique le groupe, joint par 20 Minutes : « Les loisirs, la food et les événements ». Une manière de mieux s’intégrer à son environnement à La Villette. L’objectif du groupe est ni plus ni moins de créer le plus grand « food & leisure market de Paris », annonce la firme. On devrait y trouver notamment du bowling, de l’escalade et un théâtre immersif.

Ouverture mi-2023

« Le complexe cinéma de Pathé est sans doute le plus abouti de la capitale et le simulateur de chute libre que nous avons installé sur place est un véritable succès mais du côté des commerces cela n’a jamais vraiment fonctionné », admet Maurice Bansay dans Le Figaro Immobilier.

Les commerces sont fermés et des travaux ont commencé, selon Le Figaro. L’ouverture du nouveau Vill’up est prévue au 2e trimestre 2023, annonce le groupe Apsys. Le design sera signé par l’agence Malherbe.