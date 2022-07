C’est une drôle de découverte, mais pas du tout amusante, qu’a fait une femme en croquant dans son burger : sentant quelque chose d’étrange sous la dent, elle a eu la stupeur de voir au-dessus du steak haché un lézard, provenant des cuisines du McDonald's de Saint-Witz ( Val-d’Oise).

L’histoire est racontée par Le Parisien, et nous a été confirmée par l’avocat de la victime. « Ma cliente a commandé son burger chez McDonald’s via une application en février 2021. Elle a mordu dans le sandwich et a découvert le lézard à l’intérieur. Elle est retournée au restaurant pour avoir des explications mais elle n’a reçu qu’une proposition de maigre compensation », explique par téléphone Me Frédérick Petipermon. Soit 10 % de réduction sur son prochain repas, raconte le quotidien.

@McDonaldsFrance vous faites des Mc Lézards maintenant ? 🤮🤮🤮 C’est inadmissible. Au McDo de SaintWitz pic.twitter.com/UD0FHj0CyG — Lélé 👸🏼 (@LGhost_) February 12, 2021

Selon McDo, l’enquête « n’a mis en évidence aucune non-conformité »

Comme le raconte Le Parisien, cette mère de famille, trentenaire, a été prise de nausées le lendemain matin et mise sous antibiotiques par son médecin. Mais elle a surtout eu peur pour son enfant, qu’elle allaitait.

Me Frédérick Petipermon déclare avoir saisi la direction générale de la répression des fraudes, et n’avoir reçu qu’un simple « accusé de réception ». Du côté de McDonald’s, une enquête est diligentée, mais selon l’enseigne contactée par Le Parisien, « celle-ci n’a mis en évidence aucune non-conformité ».

La victime quant à elle a ressenti, selon son avocat, une « colère » suffisante pour saisir après tout cela la justice, afin qu’elle vérifie « si une personne a placé le lézard volontairement ou si quelqu’un qui aurait dû vérifier son absence ne l’a pas fait ». La plainte a été déposée l’an dernier et l’audience se tiendra en février 2023 à Pontoise (Val-d’Oise), selon son avocat.