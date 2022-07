Après la diffusion d’une vidéo montrant des personnes noires refoulées d’un restaurant à Paris, une enquête a été ouverte vendredi pour discrimination fondée sur l’origine, l’ethnie ou la nationalité, a annoncé le parquet de Paris.

Trois jeunes femmes, qui ont filmé la scène, avaient réservé une table le soir du 16 juillet au restaurant le Manko, situé sur la très chic avenue Montaigne, au pied des Champs-Elysées dans le VIIIe arrondissement de Paris.

« Ma première expérience de racisme »

Pourtant bien habillées, elles ont été refoulées par un vigile car elles ne portaient pas de tenue de soirée, l’entend-on dire dans la vidéo. La vidéo, diffusée sur le réseau social TikTok et accompagnée de la légende « Ma première expérience de racisme », avait été visionnée plus de 650.000 fois vendredi après-midi. « Mais on est habillées en tenue de soirée ! C’est une blague ! (…) J’aurais dû porter quoi ? », s’exclame l’une des trois femmes.

Stupéfaite, l’une d’elles filme des personnes blanches entrant dans l’établissement sans difficulté tandis que d’autres personnes noires se voient interdire l’accès. « Mais ça me choque, ça existe pour de vrai… », déplore-t-elle.

Des « sanctions » prises « immédiatement »

Le restaurant a présenté « ses excuses » dans un communiqué diffusé sur Instagram. « Manko respecte une charte de valeurs qui prône l’égalité, le respect, la tolérance et la bienveillance », assure l’établissement, annonçant que « les sanctions nécessaires ont été immédiatement prises et de façon permanente ».

L’enquête pour discrimination fondée sur l’origine, l’ethnie ou la nationalité dans l’offre ou la fourniture d’un bien ou d’un service a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a précisé le parquet.