Il fait chaud, trop chaud, et vous vous demandez s’il a déjà fait aussi chaud que cela à Paris… La réponse est oui, le 25 juillet 2019, selon des données collectées par Météo-France transmises à 20 Minutes. Ce jour-là, il faisait même 42,6 degrés, soit plus chaud encore que le pic à 39 degrés que prévoit Météo-France pour ce mardi 19 juillet.

La deuxième journée la plus chaude depuis que Météo-France enregistre des données remonte à bien plus loin, en 1947, encore en juillet (qui a dit que le mois d’août était le plus chaud ?), le 28, très précisément. Une autre époque… Il faisait alors 40,4 degrés.

Réchauffement climatique

Mais que ce mois de juillet 1947, où comme l’a titré un journal, la capitale fut « transformée en Sahara », n’illusionne pas nos lecteurs et lectrices. Sur les 20 journées les plus chaudes enregistrées depuis 1947 à la station de Paris Montsouris, neuf ont eu lieu après 2010. Donc la quasi-moitié des journées les plus chaudes depuis plus de 70 ans nous sont tombées dessus ces vingt-deux dernières années… Difficile dans ces conditions de douter du réchauffement climatique.

Les 20 journées les plus chaudes à Paris selon Météo France, avec en jaune, les journées après 2010. - Capture / 20 Minutes

Et donc, pour répondre à notre question de départ, il y a eu huit autres journées où le mercure a atteint au moins 39 degrés, essentiellement en 2020, 2003 et 2019.