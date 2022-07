« On est quand même dans un pays qui reste l’un des plus riches du monde, c’est inacceptable que des gens vivent sous le seuil de pauvreté. » Ce cri du cœur, c’est Christian Métairie, maire EELV d’Arcueil ( Val-de-Marne), qui le pousse. Sa ville va expérimenter à la rentrée prochaine un « revenu minimum municipal garanti », une allocation complémentaire destinée aux personnes pauvres, afin qu’elles ne vivent jamais avec moins de 885 euros, soit environ 50 % du revenu médian en France (voir encadré).

Quarante familles ont été choisies pour faire partie de l’expérimentation. Soit 150 personnes, sélectionnées en fonction de critères de représentativité des personnes pauvres en France. On y trouvera des familles monoparentales, des couples, des familles avec plusieurs enfants, des célibataires, etc. L’expérimentation devrait durer une année, pendant laquelle les volontaires acceptent d’être suivis et accompagnées pour sortir de leur situation de pauvreté.

« On n’aura pas les moyens de l’étendre »

« On fait le pari que ces personnes, au moins une partie, arrivent à retrouver un emploi », explique Christian Métairie. Le maire se souvient que l’idée a été lancée pendant la campagne des élections municipales, et que l’équipe de campagne avait pris l’engagement de lancer une étude sur la mise en œuvre de ce minimum garanti.

Une étude, seulement, car tout cela coûte cher. A Arcueil, 14 % d’habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Appliquée à tous les habitants et habitantes pauvres de la ville, la mesure coûterait 4,6 millions, selon le maire. « On n’aura pas les moyens de l’étendre directement à toutes les personnes concernées, mais si notre dispositif marche, qu’ils se sortent de cette situation, on obtiendra de l’aide d’autres collectivités, comme le conseil départemental, la région, l’Etat… », veut croire Christian Métairie.

La ville d’Arcueil marche dans les pas de la ville de Grande-Synthe, qui a lancé la mesure, à plus grande échelle, il y a maintenant trois ans. Pour Christian Métairie, aider les plus pauvres est une mesure pas seulement altruiste, mais qui vise un bien-être plus global. « Pour qu’une société vive bien, il faut que tout le monde vive dans des conditions décentes, et ça se passe beaucoup mieux ».