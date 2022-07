Sur les traces d’Omar Sy ou de Lily Collins à Paris. Ou si vous préférez Assane Diop et Emily Cooper. Jusqu’à dimanche, Netflix propose un tour des lieux de tournage emblématiques de ses séries à succès dans la capitale Lupin et Emily in Paris. « On s’est rendu compte que les fans avaient tendance à venir visiter les villes de leurs séries préférées », explique la plateforme de streaming. Alors elle a fait appel à des guides professionnels, capables de mêler culture française et mythe Netflix. Après les expériences inédites du festival Stranger Things ou sa boutique éphémère, c’est un tour de Paris gratuit en trois langues (français, anglais et espagnol) qui est proposé. « Ce qu’on veut, c’est faire plaisir à nos fans. »

François est le guide de cette déambulation dans le décor de Lupin et Emily in Paris. Avec sa formation en arts et histoire, il l’avoue dès le début : « Je vais faire des parallèles douteux avec la série pour vous parler de Paris. » Il n’a pas menti. Premier arrêt : fontaine Médicis au parc du Luxembourg. Lieu devant lequel passe Emily, qui vivra un triangle « amoureux » comme celui représenté entre Acis, Galatée et Polyphème. Oui, le parallèle est douteux. Il suffit de se retourner pour que s’étende devant nous le jardin, lieu symbolique de la série Lupin où Omar Sy, déguisé en livreur à vélo, s’échappe après une course-poursuite.

« J’ai découvert le tour sur Instagram, et une amie m’en a parlé », confie Sarah, en chemin vers la deuxième étape. La Brésilienne de 21 ans « adore les deux séries », et profite de ses trois semaines parisiennes pour découvrir la capitale et ses secrets de tournage. François n’hésite pas à s’arrêter, même quand les séries ne l’y invitent pas, pour expliquer certains détails architecturaux ou des anecdotes insolites sur l’histoire de Paris. « Moi qui suis Parisienne, j’ai appris beaucoup de choses », confie Audrey.

Quelques minutes de marche, et nous voilà arrivés place de l’Estrapade. Le site jusqu’alors jalousement gardé par les habitants du 5e arrondissement est devenu incontournable pour les fans d’Emily in Paris. La boulangerie, le restaurant italien, le fleuriste (qui est en fait une bibliothèque brésilienne), chaque angle de la place fait écho à l’aventure de l’Américaine.

Une centaine de mètres plus loin, le groupe s’arrête au Panthéon. Site d’une scène cruciale de la série, l’édifice est surtout un lieu d’histoire incontournable de la capitale. L’église transformée en mausolée de la République est l’occasion pour notre guide de faire un tour des grandes figures féminines qui y reposent.

Groupe de visiteurs devant le cinéma - Marin Daniel-Thézard

Puis direction Le Champo. Sur le chemin du cinéma indépendant d’art et d’essai se dressent La Sorbonne, sa chapelle, ou l’abbaye de Cluny dont François ne manque pas de faire l’éloge. Le cinéma, instant de répits dans l’histoire d’Emily, l’est aussi pour les visiteurs qui peuvent profiter de l’ombre.

Le Louvre, bouquet final de la visite

Avant de rejoindre le palais du Louvre, François fait déambuler son groupe sur les bords de Seine. Les quais sont riches en anecdotes de tournage. Sur le pont Neuf, il propose même aux participants une photo polaroïd copiant celle d’Emily, en fin de saison 2. Vu sur la cathédrale Notre-Dame, le guide glisse que bientôt, ce ne seront plus deux, mais trois séries qui mettront la capitale à l’honneur.

Le guide François prend en photo les fans d'Emily in Paris - Marin Daniel-Thézard

La séance photo achevée, nous traversons la cour Carrée pour découvrir la cour Napoléon. En face se dresse la célèbre pyramide​, qui dégage une saveur particulière pour les fans de Lupin.

Le public d’Emily n’est pas en reste, car le palais du Louvre est à deux pas du lieu de travail de l’héroïne. C’est devant l’agence de mode « Savoir » que se clôt le tour. « C’est une bonne occasion de voir Paris sous un angle nouveau », affirme Martin. Le mélange pop culture et histoire est réussi !